Uomini e Donne anticipazioni: lite accesa tra Giovanna e Sara, inaspettata scelta di Sonny

Venerdì 31 gennaio è stata effettuata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne e le anticipazioni sono molto interessanti, specie per il trono di Giovanna e Sara. Le due ragazze si trovano da pochissimo tempo a condividere insieme questa esperienza e, stando a quanto riportato da Il Vicolo della news, si già si sono aspramente punzecchiate

Tutto è nato nel momento in cui le due si sono rese conto che Sonny avesse deciso di uscire anche con l’Abate. Questo ha fatto infuriare l’altra ragazza che, infatti, non ha esitato a definire con epiteti poco carini l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli.

Le esterne di Giovanna e la scelta di Sonny

L’arrivo di Giovanna a Uomini e Donne in qualità di tronista sta già dando grosse soddisfazioni ai telespettatori, destando parecchio sconcerto in Sara. L’ultima registrazione del trono classico, infatti, è incominciata con le esterne della nuova arrivata, la quale è uscita con Sammy, Alessandro e Sonny.

Con quest’ultimo la tronista è andata a fare un giro in Vespa. I due sono sembrati parecchio complici ed in sintonia. Il corteggiatore, inoltre, ha anche fatto alla ragazza dei complimenti molto espliciti in merito al suo fondoschiena.

Una volta terminata la messa in onda dell’esterna, Sara si è mostrata infuriata ed ha attaccato sia il suo corteggiatore sia la tronista. Quest’ultima è stata definita una gatta morta mentre Sonny è stato etichettato come falso e morto di fama. Proprio in virtù di questi motivi, Sara ha deciso di interrompere la frequentazione con lui.

Sara litiga con l’Abate a Uomini e Donne

In seguito, è andata in onda l’esterna tra Giovanna e Sammy. I due hanno fatto una passeggiata in auto. Contrariamente a quanto entrambi si aspettassero, sono stati un po’ più freddi e trattenuti. L’uscita con Alessandro, invece, è stata decisamente più calda.

Ad un certo punto, infatti, la tronista ha dichiarato di sentire caldo e il corteggiatore le ha dato ragione, per tale ragione, entrambi si son spogliati e l’Abate non ha potuto fare a meno di notare i suoi muscoli. Alessandro, però, pare corteggi anche Sara, e questo è stato motivo di ulteriore polemica con Giovanna a Uomini e Donne.

Anche l’Amira si è mostrata particolarmente colpita dal fisico dell’ex tentatore di Temptation Island, sta di fatto che durante l’esterna si è imbarazzata più volte. Dopo la messa in onda, le due troniste hanno ripreso ad attaccarsi dando luogo ad un siparietto alquanto trash.