Paola Marella, “In un anno mi sono sottoposta a 6 interventi”, la lotta contro il tumore

La conduttrice e agente immobiliare Paola Marella in un anno ha subito 6 interventi, ma ha vinto la sua battaglia contro il tumore

Riservata e donna di gran classe, la conduttrice e agente immobiliare Paola Marella ha deciso di lanciare un messaggio alle donne che lottano contro il tumore. Prima di quella foto pubblicata su Instagram nessuno sapeva che Paola aveva avuto un tumore, o perlomeno non lo sapevano i suoi follower.

Nello scatto in costume da bagno appare bella e sorridente, in forma smagliante, tuttavia qualcuno notò la cicatrice sul seno. Nel momento in cui aveva postato la foto la Marella non aveva riflettuto che potesse accadere, era solo felice di quel momento sereno con la famiglia.

A quel punto non poteva non rispondere e Paola lo ha fatto, mettendo in evidenza che ha dovuto sopportare tanto prima di potersi considerare fuori pericolo. Ha voluto rimarcare con forza che da questa malattia incurabile si può uscire, e si può diventare più forti di prima.

Paola Marella non ha mai pensato di sottoporsi al ritocchino

Paola Marella sapeva benissimo che ogni qualvolta avesse pubblicato suoi scatti sarebbero arrivate domande sul suo décolletté. Ai suoi fan ha dunque rivelato di aver scoperto il cancro in tempo e questo le ha permesso di sconfiggerlo.

La prevenzione nel suo caso è stata fondamentale, e non ha mai avuto il desiderio di sottoporsi alla chirurgia per correggere quel difetto. Proprio questo difetto per lei è una vittoria, il segno che ce l’ha fatta e che sta bene.

La Marella ha anche aggiunto che se oggi sta bene deve dire grazie al radiologo, che ha eseguito gli esami e ha voluto vederci chiaro. Ormai sono passati sette anni da allora, e ha voluto parlare per venire incontro a tutte quelle donne che lottano contro il tumore.

La Marella ha parlato della prevenzione

Paola Marella ha voluto sottolineare quanto sia importante la prevenzione. Lei ha anche una storia familiare in cui ci sono stati dei tumori, la nonna ad esempio ha avuto un cancro al seno. Per Paola è stato fondamentale l’incontro a 35 anni con il dottor Enrico Cassano.

E’ stato lui a dirle che aveva un seno fibrocistico e che doveva tenerlo sotto controllo. Le visite si sono succedute a distanza di sei mesi, e tutte le volte faceva un’ecografia mammaria per accertare che tutto era a posto. Grazie alla sua scrupolosità è stato possibile rilevare subito la malattia e mettersi sotto cura. E ha fatto bene.