Milly Carlucci, conoscete il marito? Chi è il ricco ed affascinante ingegnere [FOTO]

Milly Carlucci è una delle colonne portanti della televisione italiana. Regina indiscussa della rete ammiraglia, ha portato a casa consensi e successi con il suo ultimo programma tv “Il Cantante Mascherato”, format che ha registrato in chiusura, nell’ultima puntata andata in onda venerdì 31 gennaio, 4.432.000 spettatori con uno share pari al 22%.

Un vero e proprio successo che ha definitivamente consacrato la professionalità e la bravura di lady Carlucci. Solitamente molto restia nel parlare della sua vita privata, la presentatrice è sempre ben attenta dall'evitare gossip e chiacchiericci, per questo in molti non conoscono la sua vita privata e non sanno che ha un marito bellissimo.

Chi è il marito di Milly Carlucci

Si chiama Angelo Donati ed è un facoltoso ingegnere. I due sono sposati da ben 34 anni e sulla loro storia non c’è mai stata ombra, nel corso del tempo, che abbia scalfito il loro inossidabile rapporto. Dal matrimonio, avvenuto nel 1984, sono nati due splendidi figli, Angelica e Patrik.

Donati ha 71 anni e si è specializzato in America, paese dove hanno studiato anche i suoi due figli, ma poi è ritornato in Italia. Nel Bel Paese ha anche fondato delle società, a capo di una c'è una c'è proprio la sua Angelica.

Tempo fa si è anche parlato di una presunta crisi tra i due, parlando addirittura di divorzio, un rumors che però è stato prontamente smentito dalla diretta interessata che ha fatto sapere che il suo matrimonio gode di ottima salute e che lei ed Angelo sono più innamorati ed uniti che mai.

Pronti per Ballando con Le Stelle 2020

Intanto fervono i preparativi finali per la prossima edizione del talent dei vip Ballando con Le Stelle 15 che andrà in onda a partire dal prossimo 21 marzo. Tra i concorrenti che si sfideranno circolano nomi forti, tra questi quello della giornalista Francesca Fialdini e, secondo indiscrezioni trapelate, il suo maestro di danza, potrebbe essere il ballerino Raimondo Todaro, lo scorso anno in coppia con Nunzia De Girolamo.

Confermato il cast di professionisti e la giuria tecnica: grande assente Samantha Togni, impegnata, pare, con i preparativi del suo matrimonio.