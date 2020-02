C’è Posta per te, caos per la presenza di Ciro Immobile: “Regalo inadatto” (VIDEO)

Ieri, sabato 1 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per te che, tuttavia, non è stata molto gradita dai telespettatori per la presenza di Ciro Immobile. Il calciatore è stato chiamato da Luciana e Benny per fare una sorpresa alla loro figlia Arianna a seguito della morte dell’altro figlio Lorenzo.

La storia è stata, come al solito, molto triste e commovente, ad ogni modo, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio spiazzante. La presenza del calciatore e di sua moglie, infatti, è stata reputata inappropriata, vediamo per quale motivo.

Il regalo ad Arianna a C’è Posta per te

Tra le storie più commoventi di C’è Posta per te c’è stata quella che ha coinvolto Ciro Immobile. Il protagonista è stato chiamato in studio con la moglie per fare una sorpresa ad Arianna. A scriverle sono stati i genitori. I due si sono rivolti alla redazione del programma per ringraziare la loro figlia e scusarsi di averla trascurata negli ultimi tempi a causa della scomparsa prematura di Lorenzo, altro figlio della coppia.

Come sorpresa per la giovane, però, è stato chiamato il calciatore preferito di Lorenzo. Molti telespettatori, infatti, non hanno apprezzato la decisione della famiglia di Arianna di farle conoscere una persona amata dal fratello e non da lei. Il popolo di Twitter è letteralmente esploso con commenti davvero poco carini nei confronti dei protagonisti di questo racconto. (Clicca qui per il video)

Il pubblico contro la scelta di chiamare Ciro Immobile

Secondo l’opinione di molti, dunque, l’ospitata di Ciro Immobile a C’è Posta per te è stata del tutto inadeguata. Sarebbe stato molto più carino se avessero fatto conoscere alla destinataria dell’invito una persona amata e apprezzata da lei.

Inoltre, molti hanno anche criticato la scelta di far apparire in studio Jessica Malena, la moglie del calciatore. Quest’ultima, infatti, non c’entrava assolutamente nulla, dal momento che è nota al pubblico solo per aver sposato lo sportivo.

Ad ogni modo, la storia si è conclusa con i soliti regali, anche questi molto discussi. Immobile, infatti, ha regalato ad Arianna una maglietta autografata, mentre la moglie ha donato un ciondolo con una mongolfiera, oggetto molto importante per la destinataria della busta.