Il Segreto nuova stagione: altro incendio distrugge il paesino, caccia al colpevole

Le anticipazioni de Il Segreto sono davvero molto avvincenti, specie per quanto concerne la nuova stagione. Stando a quanto trapelato dalle trame spagnole della soap opera di Aurora Guerra, pare che il villaggio sarà devastato da un nuovo incendio. Ricordiamo che il primo sarà appiccato da Fernando Mesia prima di essere ucciso di Maria.

Ad ogni modo, dopo questo devastante avvenimento, Puente Viejo brucerà nuovamente tra le fiamme. Questa volta, però, la situazione sarà ancora più grave della precedente e la ricerca del colpevole ancora più ardua e spinosa.

La prima vittima dell’incendio ne Il Segreto

Non c’è pace per gli abitanti del villaggio all’interno della soap Il Segreto, la nuova stagione si aprirà, infatti, con un triste colpo di scena. Le fiamme di un divampante incendio invaderanno le abitazioni e causeranno morti e feriti. La prima tra le varie vittime sarà una donna giovanissima, la quale rimarrà bloccata e perderà la vita tra le braccia di una sconvolta Marcela.

Figure molto importanti nell’affrontare questa tragedia saranno proprio Matias e Marcella. I due protagonisti, infatti, faranno di tutto per riuscire a salvare quante più vite possibili arginando l’incendio, tuttavia, non riusciranno a porre in salvo tutti.

Inoltre, le anticipazioni spagnole ci svelano che, nonostante Matias apprenderà di essere stato tradito da sua moglie, deciderà comunque di restare al suo fianco. Questo verrà considerato un gesto estremamente benevolo da tutti i loro conoscenti.

Spoiler nuova stagione, caccia al colpevole

In ogni caso, la priorità assoluta all’interno della nuova stagione de Il Segreto sarà scoprire chi sia stato il colpevole di quest’altro incendio. Alcuni crederanno che possa essersi trattato di un altro piano messo a punto dal perfido Fernando Mesia. Il protagonista potrebbe aver architettato la distruzione di Puente Viejo dopo il fallimento del precedente tentativo. La più convinta di questa versione sarà Marcela.

Anche Francisca Montenegro, inoltre, si troverà a vivere dei momenti molto particolari nel corso delle prossime puntate spagnole della soap opera. Il ritorno della perfida zia Eulalia, pronta a vendicarsi della nipote ad ogni costo, creerà particolare sgomento per la dark lady.

Nella lista dei potenziali colpevoli dell’incendio, infatti, ci finirà anche la nuova arrivata. La donna potrebbe aver premeditato di distruggere il villaggio come vendetta personale contro la Montenegro.