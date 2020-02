Silvia Toffanin, confessione sul suocero Silvio Berlusconi: “All’inizio del rapporto con Pier Silvio…”

Silvia Toffanin è diventata a poco a poco una delle colonne portanti di Canale 5. La bellissima giornalista, alla guida, ormai da anni del talk show Verissimo continua a macinare consensi ed apprezzamenti, grazie alla sua eleganza e dolcezza.

La 38enne piace e tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, complice anche quel suo fare da eterna ragazza della porta accanto, mista ad un innegabile professionalità.

Silvia Toffanin e il rapporto con Silvio Berlusconi

Su di lei e lo storico compagno Pier Silvio Berlusconi circolano sempre molte notizie, ma in molti si chiedono quale sia il rapporto con il suocero Silvio Berlusconi. La conduttrice non ama parlare molto della sua vita privata, eppure, in una recente intervista si è lasciata andare a delle dichiarazioni sul suo rapporto con l’ex Premier. Toffanin ha spiegato che il politico è un nonno presente ed amorevole e che sin dall’inizio della sua storia con il figlio ha sempre avuto un rapporto molto bello con lui.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: a quando le nozze?

Sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo e stanno insieme da più di venti anni. Nonostante un amore a prova di pettegolezzo e di gossip, i due però, non hanno ancora deciso di convolare a nozze. Una necessità, come raccontato più volte dalla diretta interessata, che non è avvertita al momento.

Silvia ha infatti confessato di non sentire l’esigenza di stare dietro ad un vincolo per sentirsi “famiglia”. Per questo, anche dopo la nascita dei loro due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, il passo decisivo non è ancora stato compiuto e non si sa quando e se la coppia deciderà di sposarsi e giurarsi amore eterno.

La scelta della famiglia

La giornalista ha dichiarato recentemente di aver rifiutato la conduzione di due programmi in prima serata per amore della sua famiglia e dei suoi figli. La nuova avventura televisiva le avrebbe portato via molto tempo e per questo ha deciso di concentrarsi solo su Verissimo per avere poi il tempo di correre dai suoi meravigliosi bambini.