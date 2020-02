Il Paradiso delle signore trama 4 febbraio: Roberta gelosa di Marcello

Le anticipazioni della puntata del 4 febbraio de Il Paradiso delle signore rivelano che Roberta incomincerà a notare in Marcello dei comportamenti un po’ strani. Nel caso specifico, il giovane si mostrerà molto attratto dalla nuova arrivata Lorena. Tale situazione infastidirà non poco l’ex di Federico.

Inoltre, passo importante per Ludovica e Riccardo. La fanciulla, infatti, si trasferirà a tutti gli effetti a casa Guarnieri sancendo l’inizio di una storia ufficiale con il ragazzo. Umberto, dal canto suo, approfitterà della situazione per porgere le sue scuse alla giovane.

Anticipazioni Paradiso delle signore: Marcello e Lorena vicini

Interessanti colpi di scena accadranno nella puntata del 4 febbraio del Paradiso delle signore. Clelia farà alle veneri un annuncio molto importante. Come per il precedente anno, anche questa volta il grande magazzino sarà aperto per consentire a tutti di vedere il Festival di Sanremo.

Roberta, invece, confiderà alle sue amiche di avere intenzione di consigliare a Federico di continuare con la scrittura del suo romanzo. In caffetteria, invece, ci saranno delle interessanti novità.

Marcello e Salvatore saranno sempre più impegnati allo scopo di migliorare e rendere più accogliente il luogo in cui lavorano. Per farlo, decideranno di farsi aiutare da Lorena. Quest’ultima, mostrerà particolare interesse per Marcello. Se inizialmente l’interesse era a senso unico, in seguito anche il Barbieri comincerà ad essere invaghito dalla giovane.

Trama 4 febbraio: Ludovica va a vivere con Riccardo

L’avvicinamento tra Marcello e Lorena indispettirà moltissimo Roberta. Gli spoiler del 4 febbraio del Paradiso delle signore, infatti, ci svelano che la Pellegrino scoprirà di essere inaspettatamente gelosa di lui. Questa potrebbe essere l’occasione adatta per fare finalmente qualche passo nei suoi confronti. A villa Guarnieri, invece, ci sarà un altro colpo di scena. Ludovica deciderà di andare a vivere con Riccardo e questo sancirà ufficialmente il loro legame.

Il commendatore, inoltre, ne approfitterà per scusarsi con la fanciulla per il comportamento assunto in passato. Achille, invece, continuerà a corteggiare Adelaide facendo infuriare Umberto. A pagare le conseguenze di tutta questa storia, però, sarà proprio Riccardo. Ravasi, infatti, non sarà più disposto ad entrare in affari con lui per quanto riguarda il patrimonio della famiglia Brancia. Infine, dopo che Umberto si scuserà con Ludovica, il giovane Giarnieri incomincerà a vederlo con occhi diversi.