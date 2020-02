Avete mai visto dove vive Diana Del Bufalo? Una casa romantica tra gli angoli romantici di Roma [FOTO]

Diana Del Bufalo e il momento no dopo la rottura con Paolo Ruffini

Nelle ultime settimane Diana Del Bufalo è stata al centro del gossip per via della sua storia d’amore naufragata col collega Paolo Ruffini. Sabato scorso è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, rivelando di essersi rivolta ad uno specialista per uscire dal tunnel dove era entrata. Ma sapete dove vive l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi?

L’artista ha una bellissima abitazione nel cuore di Roma che ha arredato interamente secondo il suo gusto. Infatti nella sua casa di certo non mancano fiori e dei particolari romantici. A renderli noti è stata lei stessa attraverso delle foto che nel tempo ha condiviso su Instagram. (Continua dopo il post)

La zona giorno e quella notte dell’attrice

Una delle camere preferite di Diana Del Bufalo è senza ombra di dubbio il solone. Nella stanza è presente un grande divano grigio dove la cantante ed attrice si rilassa quando è libera da impegni. Inoltre l’ambiente è molto luminoso grazie alla luce solare che filtra dalle ampie finestre.

Inoltre è possibile vedere numerose piante e fiori che decorano le tende e le pareti dell’appartamento romano. Mentre la stanza da letto ha delle tonalità beige e rosa, inoltre è molto romantica e femminile rispecchiando molto il carattere dell’artista. Al centro è presente un ampio letto con testata imbottita.

Ci sono anche degli oggetti a cui l’ex fiamma di Paolo Ruffini è molto legata, ovvero dei libri, ma anche dei peluche e foto di quando era piccola. Al cospetto del letto c’è una cassettiera bianca abbastanza ampia e di lato un angolo beauty. (Continua dopo il post)

Lo studio e la cucina di Diana Del Bufalo

Mentre in una delle tante altre camere stanze dell’abitazione, Diana Del Bufalo ha realizzato un angolo dedicato allo studio. Dalle foto condivise sul social network, infatti, è possibile vedere una scrivania e una libreria. In questa stanza l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ama trascorrere del tempo per praticare yoga sul un morbido tappeto.

Mentre la cucina dell’attrice è abbastanza luminosa. Infatti i pensili sono tutti bianchi e con un ampio ripiano color legno. Invece le tende danno la possibilità di espandere la luce in tutto l’ambiente rendendolo caldo e piacevole. Per i follower è la camera più bella di tutta la casa. Ecco le foto: