Serena Enardu e Pago, momento hot al Grande Fratello Vip: il VIDEO

Serena Enardu e Pago, dopo peripezie ed incomprensioni sono finalmente (pare) ritornati insieme, complice la casa del Grande Fratello Vip. I due piccioncini si sono ritrovati all’interno del reality, quasi sicuramente in tutti i sensi.

Serena Enardu e Pago: notte bollente al Grande Fratello Vip

La coppia, la scorsa notte, si è rifugiata sotto le coperte, (come riportato dal sito BitchyF sul quale ci sono anche foto della notte trascorsa) dove è rimasta per più di 20 minuti. La produzione ad un certo punto ha anche deciso di spostare altrove le inquadrature per lasciare loro un momento di intimità. Il gossip, ovviamente, è impazzito tra i coinquilini della casa che hanno iniziato a lanciare battutine e sorrisetti sulla presunta notte di passione tra i sardi.

E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo… possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza #GFvip #GFvip2020 pic.twitter.com/MAqGFQQUuP — Mary Picons (@MaryPicons_) February 1, 2020

Il sereno dopo Temptation Island Vip

La coppia ha deciso di partecipare e mettere in gioco il proprio amore all’interno del reality Temptation Island Vip, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi, ma le cose non sono andate proprio come sperate. Dopo quasi 10 anni d’amore e una convivenza alle spalle, Serena e Pago sono entrati in crisi. La belle 40enne ha stretto un rapporto molto intimo e speciale con il suo tentatore Alessandro, al punto da spingersi a lasciare il suo storico compagno.

Serena ha accusato il cantante di non essere pienamente coinvolto nei problemi di vita quotidiana e di essere sempre distante e lontano a causa del suo lavoro ed ha così deciso di uscire da sola dal reality dicendogli addio e sottolineando di non amarlo più.

C’è stato però un ripensamento nel corso di questi mesi: Serena ha ripensato alla sua storia ed ha deciso di ritornare sui suoi passi. Dopo un’analisi su se stessa ed un percorso di aiuto si è finalmente ritrovata ed ha capito di provare ancora qualcosa di forte per lui.

Per questo ha deciso di riconquistarlo e di provarle tutte, compreso entrare nella casa più spiata di Italia. Le cose, a quanto pare, sembrano andare più che bene, ed è ormai palese che la coppia abbia deciso di riprovarci e di dare un’ulteriore chance al loro sentimento mai davvero svanito.