Alberto Urso a Sanremo 2020: “Maria De Filippi mi ha dato un consiglio”

Alberto Urso rivela in un’intervista quale consiglio le ha dato Maria De Filippi dopo la proposta di concorrere a Sanremo 2020

Da Amici 18 (vinto in finale contro Giordana Angi) a Sanremo 2020, tutto scorre velocissimo per Alberto Urso, tra i 24 Big in gara nella settantesima edizione del Festival.

Il tenore, seguito durante l’esperienza nella scuola da Vittorio Grigolo, ha ammesso fra le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che calcare il prestigioso teatro Ariston ad appena 22 anni costituisce un immenso privilegio.

Il brano portato, “Il sole ad Est”, mischierà pop e lirica, due generi tra cui l’artista spazia benissimo. Mondi apparentemente distanti, praticamente paralleli stando all’opinione dei puristi. Ed è questo l’obiettivo di Alberto Urso: aprire gli occhi. I due stili – racconta nel corso dell’intervista – si possono unire. Del resto, la lirica, spesso posta in secondo piano dalle grandi stazioni radiofoniche, può pure essere una musica contemporanea.

Il significato di Il Sole ad Est

La canzone parla di un frangente felice, proprio come quello passato dal messinese, che definisce quest’anno bello tanto quanto il sorgere del sole: meraviglioso al pari di un’alba. Alberto Urso ha confessato di essere rimasto senza parole nel momento in cui Amadeus, presentatore e direttore artistico della manifestazione, gli ha comunicato di essere stato scelto.

È rimasto pietrificato dalla gioia. Non è riuscito a spiccicare parola, giusto un grazie. Il presentatore ravennate avrà sicuramente capito. Si tratta di un ragazzo semplice, alla mano, senza grilli per la testa. Difatti, il pubblico lo adora, stregato dalla sua voce stentorea e ben definita. Già quando sedeva sui banchi della scuola di Maria De Filippi spiccavano le potenzialità.

Alberto Urso e la chiamata di Maria

Proprio Maria De Filippi è stata una delle prime a chiamare Urso dopo la notizia del suo approdo alla gara canora. Quali consigli gli avrà dato? Semplicemente di essere sé stesso, spiega Alberto.

Alla moglie di Maurizio Costanzo esprime massima gratitudine perché ha immediatamente creduto in lui, consentendogli di spiccare il volo. Mentre frequentava le aule del talent gli ha fatto da madre, avendo scorto in lui una dolcezza e una genuinità rara. Il bozzolo si è infine trasformato in farfalla!