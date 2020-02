Ivan Gonzalez, la stroncatura di Sonia Pattarino: “Hai mentito su noi”

Ivan Gonzalez: l’ex Sonia Pattarino gli lancia pesanti accuse in una lettera

Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scritto una lunga lettera contro la vecchia fiamma Ivan Gonzalez, pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Di Più.

Stando alla ragazza, il concorrente (eliminato) del Grande Fratello Vip 4 l’avrebbe trattata male, lasciandola alcuni mesi fa mediante una fredda telefonata. Inoltre, lo crede un calcolatore: userebbe le donne per il proprio tornaconto personale.

Vederlo nella Casa – si legge – le ha fatto ancor più del male. Ormai pensa di aver capito la sua natura: un cinico stratega, sfrutta il fascino suscitato nell’altro sesso per farsi pubblicità perché è un esibizionista e mira esclusivamente al successo. Parole durissime in grado di sollevare un gran bel polverone.

Bugie sulla relazione

In seguito, attraverso l’ultimo numero del magazine edito da Cairo Editore, Sonia ha rivelato che Ivan Gonzalez avrebbe mentito riguardo alla loro relazione. Difatti, il 28enne avrebbe confidato ai coinquilini di non amare una donna da oltre 8 anni. Quando glielo diceva allora mentiva? Fa passare il loro rapporto come una parentesi della sua vita: Sonia vuole sapere non provi vergogna.

Dopodiché la Pattarino ha parlato delle rinunce fatte al fine di viversi una storia autentica, lontani dagli studi tivù. I due hanno convissuto per diversi mesi. Spinta dai sentimenti provati nei confronti del ragazzo è andata a vivere da lui, a Madrid. Dunque, quale ragione ha portato Gonzalez a sorvolare sulla love story?

Ivan Gonzalez seduttore seriale

In conclusione dello sfogo pubblicato su Di Più, Sonia Pattarino ha lanciato un appello. Aspetta le sue scuse. Dati i trascorsi crede glielo debba. Lui la accontenterà? Sulle doti da sciupafemmine di Ivan Gonzalez si era già espressa in precedenza pure Paola Caruso, andata su tutte le furie nel confronto davanti alle telecamere.

Dalla showgirl pugliese lo spagnolo ha saputo difendersi, favorito anche dalla mancata uscita di scoop relativi alla presunta tresca. Tra Sonia e Ivan un flirt, breve o lungo che sia, c’è stato. Prima di far venire fuori la verità serviranno settimane, forse mesi, spesi magari a prendersi un caffeuccio da Barbara d’Urso.