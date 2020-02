Isola dei Famosi 2020: i primi naufraghi e il nuovo inviato

Isola dei Famosi 2020: comincia a delinearsi il cast. E ci sarà un nuovo inviato

Piazza pulita. L’Isola dei Famosi 2020 taglia i ponti col recente passato. Dopo cinque anni, Alessia Marcuzzi cederà la conduzione a Ilary Blasi, che quest’anno aveva già lasciato trapelare di volere progetti nuovi, rifiutando la proposta di presentare il Grande Fratello Vip 4.

La voce, riportata in anteprima dal portale Dagospia, si è dimostrata fondata e quindi fra solo qualche mese i telespettatori troveranno la signora Totti come padrona di casa all’Isola dei Famosi. Da una bionda all’altra il passo è breve. Eppure, Ilary vorrà lasciare fin da subito un’impronta, la sua impronta.

In considerazione dei debolucci ascolti ottenuti nella scorsa edizione, aveva destato piuttosto clamore la conferma dell’Isola giunta quest’estate. La sensazione generale era che allo show Mediaset servisse il più presto possibile del rinnovamento, rinnovati stimoli per fare nuovamente breccia tra il pubblico.

Alvin cede il testimone

Protagonista di varie querelle, L’Isola dei Famosi fa tabula rasa e oltre al cambio della presentatrice sceglie un nuovo inviato. Al fianco dell’ex letterina non ci sarà, infatti, Alvin (con cui la ha guidato Euro Games), impegnato su altri fronti, ma quasi certamente – anche se manca il comunicato ufficiale – Can Yaman, conosciuto soprattutto per il ruolo in Better Sweet, fiction rivelazione trasmessa su Canale 5.

L’attore turco è stato poco giorni fa ospite a C’è Posta per Te di Maria De Filippi e quest’opportunità lavorativa costituirebbe un ottimo modo per farsi conoscere ancora meglio dagli italiani.

Isola dei Famosi: i papabili naufraghi

Relativamente invece ai primi papabili naufraghi il magazine Spy ha menzionato il conduttore radiofonico Marco Baldini, la politica Alessandra Mussolini, ormai da anni celebre opinionista, e Alessia Macari, l’ex ciociara di Avanti un Altro e vincitrice del Grande Fratello Vip 1.

Mentre il magazine Oggi sostiene che i vertici di Cologno Monzese starebbero sferrando una corte spietata alla presentatrice Rosanna Lambertucci, icona della nostra televisione.

Ovviamente, si trattano solo di voci e il toto-nomi è appena cominciato. Pazientiamo fiduciosi perché con il passare delle settimane il reality girato in Honduras acquisirà sempre più una precisa connotazione.