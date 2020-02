Lorenzo Riccardi: “Corteggiatori scialbi. Pietropoli? Fa fuggire le donne”

Lorenzo Riccardi offre il proprio parere sui nuovi tronisti di Uomini e Donne

Scoperto l’amore negli studi tivù, Lorenzo Riccardi è tornato a Uomini e Donne da diverso tempo ormai in qualità di opinionista, accanto a Tina, Gianni e Jack. Si sta trovando benissimo, come racconta durante l’intervista pubblicata sulla rivista ufficiale del dating show.

È una carica di adrenalina. Crede molto nella trasmissione. Forse c’è chi potrebbe pensare che desideri semplicemente visibilità. In realtà quella dimensione lo fa sentire a proprio agio ed esserci tornato costituisce la realizzazione di un piccolo sogno.

Non si sarebbe mai immaginato di ricevere tale opportunità. Tina fa schiattare dal ridere Lorenzo Riccardi, Gianni è una splendida persona e poi con Jack ha instaurato uno splendido legame. Ridono e scherzano nei corridoi allo stesso modo di un anno fa.

Corteggiatori poco convinti

Per quanto riguarda i corteggiatori non ne ha ancora visti alla sua stregua o tipo Luigi e Giordano, qualcuno disposto a lottare per conquistare davvero chi vuole. Lo sa Lorenzo Riccardi, non è facile, perché le telecamere possono mettere in soggezione, tuttavia gli piacerebbe vedere questi ragazzi tirare fuori la grinta e abbandonare ogni timore.

Gli piace molto Giuseppe, lo spasimante di Sara: lo vede simile a lui sotto vari aspetti e resta un po’ misterioso. Anche la tronista le piace: spigliata, sveglia e positiva. Daniele ha un proprio modo di rapportarsi alle persone e va compreso. Gli dà l’impressione che sia un bravo ragazzo, il tipico bello senza nulla da invidiare a nessuno. Lo preferisce a Carlo Pietropoli.

Lorenzo Riccardi: stoccata a Pietropoli

A proposito di quest’ultimo non crede il suo percorso stia andando avanti: nuove corteggiatrici arrivano di settimana in settimana perché quelle con cui cerca di costruire qualcosa se ne vanno. Carlo lo considera una persona ambigua: non si capisce quando si emoziona o se qualcuna gli piace, perché non lascia trasparire emozioni.

Sin dal primo giorno Pietropoli e Riccardo non si sono granché piaciuti. I commenti del fidanzato di Claudia Dionigi lasciano immaginare che neanche nelle prossime puntate cercheranno una riconciliazione. Entrambi dotati di carattere forte, portano avanti con convinzione le proprie idee. Impossibile metter loro i piedi in testa.