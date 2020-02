Tiziano Ferro choc: il gesto spiazzante a poche ore da Sanremo

Tiziano Ferro destinerà l’intero compenso pattuito per partecipare il Festival di Sanremo 2020 ai bisognosi

Al Festival di Sanremo 2020 sarà protagonista per tutte e cinque le serate Tiziano Ferro. Ferve la curiosità sull’artista, che senza dubbio darà il 100% in questa settantesima edizione della kermesse musicale. Nel frattempo, il cantautore di Latina pare abbia deciso di compiere uno splendido gesto. Difatti, è stato svelato che devolverà l’intero cachet in beneficienza.

Lo svelano proprio le cinque associazioni solidali a cui Tiziano Ferro destinerà la somma, stimata tra i 150 e i 200 mila euro. Nella fattispecie, la incasseranno: l’Avis, di cui il 39enne è testimone; Centro Donna Lilith, che dal 1986 offre assistenza, supporto e accoglienza ai minori e alle donne vittime di maltrattamenti.

E ancora: Lilt, la Lega Italia per la Lotta contro i Tumori; l’Associazione Valentina Onlus, che, composta da volontari, elargisce assistenza ai malati oncologici; l’Associazione Chance For Dogs, ente no-profit che accudisce cani randagi e abbandonati, occupandosi anche della loro adozione.

Le fondazioni ringraziano

Attraverso una nota congiunta, le fondazioni spiegano di operare ciascuna nella provincia di Latina. Con immenso amore ed estrema fatica, seguono quotidianamente chi ne ha più bisogno. Tiziano Ferro ha scelto di dedicare la propria partecipazione alla gara canora alla città che lo ha visto nascere, sperare e sognare.

E quei sogni diventano oggi una speranza ulteriore per chiunque combatta ogni giorno. Infine, lo ringraziano di cuore. Sul ruolo di Ferro alla manifestazione lo si sapeva già da tempo. Ma cosa farà esattamente? Lo spiega il diretto interessato in un post: certamente canterà!

Ha due idee, da una parte portare sul palco dell’Ariston alcuni dei suoi successi. Poi la manifestazione compie 70 anni, quindi vorrebbe renderle omaggio. Gli piacerebbe interpretare dei brani che hanno caratterizzato i suoi Sanremo.

Tiziano Ferro: i miti da omaggiare

A cominciare da Mia Martini, per passare a Domenica Modugno perché Tiziano, camminando davanti al museo dei Grammy a Los Angeles, ha scorto il suo nome impresso su una stella di marmo sul pavimento. Si è emozionato ed ha provato pure orgoglio.

E i duetti? Massimo Ranieri, con Perdere l’Amore. Nel 1988 lui terminava la sua prima esibizione e il salotto di casa sua cadde nel silenzio. Papà previde la vittoria. Da quel giorno vuole essere come lui.

Quali brani eseguirà all’Ariston nella serata inaugurale? I sostenitori non stanno più nella pelle di scoprirlo, fieri di ammirare anche una persona meravigliosa. La sensibilità è ancora venuta fuori, quella tipica dei migliori artisti, umili e che non perdono mai il contatto con il mondo reale.