Maria De Filippi irriconoscibile, occhiaie profonde e rughe in evidenza: la foto senza trucco spiazza tutti

Maria De Filippi continua il suo grande successo con suoi programmi televisivi. Sabato scorso è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per Te e ancora una volta è riuscita a battere la concorrenza, portando a casa ascolti record.

Tutti noi siamo abituati a vederla sempre composta ed elegante, ma com’è in realtà Maria lontana dalle telecamere? Ma sopratutto com’era agli esordi? Vediamo insieme cosa abbia mo scoperto.

Maria De Filippi irriconoscibile senza trucco

Tra tutte le sue colleghe è l’unica a non amare accessori vistosi e paillettes. In pratica Maria De Filippi non è mai stata amante degli eccessi e lo ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera. Nonostante questo, nelle ultime ore è spuntata una sua foto dal passato, e il web non ha potuto fare a meno di notare qualcosa… Continua dopo la foto.