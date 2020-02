Cristina Parodi, confessioni bollenti sul marito Giorgio Gori: “Abbiamo l’intimità dei…”

Cristina Parodi ospite a Verissimo

A distanza di anni, Cristina Parodi è tornata a Verissimo, il rotocalco che ha condotto per un lungo tempo dopo aver lasciato il TG5. A Silvia Toffanin si è confessata a 360 gradi parlando oltre della sua professione anche della vita privata.

Lei e Giorgio Gori sono felicemente sposati da 24 anni, quindi nel 2021 festeggeranno le nozze d’argento. Il loro rapporto è saldo più che mai e la giornalista ha detto di essere orgogliosa di avere un marito così. Ma le confessioni sulla sfera intima non sono terminati qui.

La giornalista torinese parla del marito Giorgio Gori

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Cristina Parodi non ha avuto vergogna di quanto amore e stima prova per Giorgio Gori. L’ex giornalista del Tg5 ha detto che sono fatti l’uno per l’altra. Poi ha confessato che il sindaco di Bergamo è un uomo molto razionale e rigoroso, mentre lei è più pazzerella. Per questo motivo, grazie a tali differenze si compensano.

Nonostante siano trascorsi quasi 25 anni da quando si sono sposati, l’ex conduttrice de La vita in diretta è innamorata di lui come il primo giorno. A Gori piacciono molto le sfide ed è una persona determinata. Da Mediaset, in cui ha lavorato bene per tanti anni si è buttato in politica e anche lì sta operando nel migliore dei modi. In poche parole una vera e propria dichiarazione d’amore al consorte da parte della Parodi.

La confessione piccante di Cristina Parodi

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, Cristina Parodi si è lasciata andare a delle confessioni bollenti sul marito Giorgio Gori. Ora che i figli sono tutti grandi e sono andati via di casa, la giornalista si è dovuta reinventare il rapporto con la sua dolce metà. In poche parole hanno ritrovato l’intimità di un tempo, ovvero di quando erano sposini.

Per concludere la professionista torinese ha parlato dei figli a cui è legata profondamente. Per lavoro o studio si sono trasferiti all’estero, quindi non li vede spesso. Inizialmente ci è stata male ma poi col tempo ci ha preso l’abitudine. Ma quando stanno tutti e cinque insieme è una grande gioia.