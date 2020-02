“Non ci credo non è lei…”: Maria De Filippi irriconoscibile, capelli lunghi e senza trucco [FOTO]

Il grande successo di Maria De Filippi: tutti i suoi format al top

Qualsiasi trasmissione conduca è un grande successo, per questo motivo viene considerata la regina della televisione italiana. Ovviamente stiamo parlando di Maria De Filippi che ancora una volta sta incorniciando una stagione televisiva piena di successi. Ha iniziato con Amici Celebrities, per continuare con Tu si que vales, senza tenere conto con Uomini e Donne che cinque giorni alla settimana raggiunge picchi del 30% di share.

Da circa un mese, invece, al sabato sera va in onda C’è Posta per Te che ha una media del 31% di share e circa sei milioni di telespettatori. Una grande soddisfazione per Pier Silvio Berlusconi che dà sempre carta bianca alla conduttrice pavese. E a proposito di quest’ultima, l’avete mai vista senza trucco?

Queen Mary non ama fronzoli e accessori vari: viva la semplicità

Il pubblico di Canale 5 da circa vent’anni è abituati a vederla sempre vestita in modo impeccabile e col trucco. Rispetto ad altre sue colleghe sia di Mediaset che della Rai, la conduttrice pavese non ama molto accessori tipo collane e bracciali. La sua semplicità paga, infatti per questo è molto apprezzata dagli italiani.

Ma osservando il web, di recente sono apparse delle foto che mostrano la moglie di Maurizio Costanzo senza un filo di make risalenti a qualche anno fa. Scatti che la rendono irriconoscibile e, a paragona dei giorni nostri meglio ora.

Maria De Filippi irriconoscibile: ecco le foto

Negli scatti in questione, Maria De Filippi è stata fotografata in una veste del tutto insolita. In poche parole appare senza un filo di trucco e molto trascurata. Ovvero con i capelli lunghi, spettinati e crespi, mentre il volto provato dalla stanchezza e dalle occhiaie.

I tantissimi fan della conduttrice di casa Mediaset hanno parlato di una Maria irriconoscibile. Ma non è l’unica del mondo dello spettacolo e non che, senza make up sembra un’altra persona. Ecco le immagini in questione che in pochissimo tempo sono diventati virali: