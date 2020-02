Ciao super, l’amore non finisce qui…: Grave lutto per Ambra Angiolini, il triste addio sui social (FOTO)

Triste lutto per l’attrice italiana

Ambra Angiolini non è solita postare scatti e video sul suo profilo personale. Poche ore fa, però, ha voluto condividere con i propri follower un dolore grandissimo che ha colpito lei e tutta la sua famiglia.

Intanto, l’attrice dopo un bel periodo di pausa, lontana dal teleschermo e dal palcoscenico, a Gennaio 2020 è ritornata a teatro con il nuovo spettacolo “Il Nodo”, ottenendo un grandissimo successo.

La grande carriera di Ambra Angiolini

Tutti la ricordiamo come la giovane e bella presentatrice di Non è La Rai, ma Ambra Angiolini è molto cambiata. Da allora sono passati quasi vent’anni e di quella ragazzina ormai ne resta solo un dolce ricordo. Sì perchè la cantante oltre ad essere cresciuta come donna è diventata anche una grandissima attrice.

Oggi, dopo la separazione da Francesco Renga dalla quale ha avuto su figlio, è una persona nuova e grazie anche ad un sostegno di uno specialista ha ritrovato la sua serenità. Poche ore fa, la quarantenne ha postato usi social una foto tenerissimi ma che ha commosso i suoi fan. Nel dettaglio ha mostrato il suo cagnolino che purtroppo ha perso la vita.

L’addio al suo cagnolino Ulan

Ambra Angiolini ama tantissimo gli animali. L’attrice da anni aveva con se un pastore tedesco che purtroppo è deceduto. Chiunque ha un cane o un gatto in casa sa benissimo che seppur non possiedono la parola fanno pur sempre parte della famiglia e si amano allo stesso modo in cui si ama una persona.

Infatti, Ambra per il suo Ulan provava un affetto grandissimo e la sua scomparsa le ha strappato il cuore. Nell’immagine da lei postata su Instagram si vede suo figlio insieme al cagnolino che giocano in giardino. lui gli fa i cosiddetti grattini che e Ulan si rilassa… Continua dopo il post.

Uno scatto dolce e sensibile che ha commosso il web e tutti gli utenti. In tanti le hanno lasciato un messaggio di affetto e di cordoglio e molti hanno condiviso in passato il suo stesso dolore.