Accuse choc a Paola Caruso, una guerra senza fine

Lite nel salotto di Domenica Live

Durante un pomeriggio televisivo si accaniscono già qualche giorno fa Paola Caruso e Floriana Secondi. L’ex gieffina dichiara di avere tanto da dire sulla ex Bonas. Si tratta di cose molto gravi e delicate, ci sono scontri in studio e il litigio continua poi sui social.

Nella puntata di domenica 2 febbraio le due donne sono ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live insieme ai rispettivi ex. Paola è accanto a Daniele Pompili e Floriana accanto a Moreno Merlo.

Floriana attacca Paola con un audio che testimonierebbe che la ragazza ha una relazione con un certo Cristian. Questa relazione sarebbe in contemporanea alla storia d’amore con Francesco Caserta, padre di suo figlio.

Barbara minaccia di spegnere i microfoni

Paola Caruso non accetta questa accusa e minaccia a sua volta Floriana. Le risponde che mentre stava con Daniele Pompili si teneva a casa Simone, il fidanzato dell’onorevole Pezzopane. La showgirl dice a Floriana che può offenderla pure, ma non deve menzionare il figlio.

L’ex gieffina continua a dire che Paola è violenta e aggressiva, soprattutto con sua madre, e anche in occasioni pubbliche come il battesimo del bambino. Floriana Secondi parla di Paola come una figlia per niente amorevole perché sgrida la mamma e gliene dice di tutti i colori.

In studio ci sono i video di cui parla Floriana. Moreno Merlo rinfaccia a Paola di essere una bugiarda cronica della televisione italiana, una donna che campa di bugie. Aggiunge poi che la showgirl prenda il giro il pubblico e ci guadagna anche. Floriana dice a gran voce che ormai ha un compagno da cinque anni che ama perdutamente.

Una guerra senza fine

Floriana dice che ormai sono 17 anni che è presente sugli schermi televisivi e ormai ha una credibilità. L’ex gieffina precisa anche che ha un lavoro, ha tre locali. Respinge tutte le accuse che le fa Daniele Pompili aggiungendo anche che lui è un arrivista. La Secondi conclude dicendo che non gli darebbe neanche il suo cane da portare a spasso.