Max Pezzali, confessione inaspettata sul suo stato di salute

Arriva da Max Pezzali una confessione sulla sua salute, il cantante ha accusato un dolore fortissimo alla testa del femore, che continua a curare

Torna a far parla di sé Max Pezzali, ex leader degli 883, gruppo intramontabile che ha conquistato un’intera generazione. In un’intervista a Ok Salute e Benessere il cantante ha aperto al pubblico il suo cuore e ha parlato di un problema di salute abbastanza doloroso.

Pezzali ha rivelato che la passione per la moto gli ha causato qualcosa che si stava trasformando in un incubo. Anche se ha superato il problema, e perlomeno sa cosa fare per migliorare, Pezzali ha comunque detto di essere felice di avercela fatta.

Il cantante ha raccontato di essere un appassionato di Harley-Davidson, ma anche di altre moto che ha posseduto e con le quali ha fatto tanta strada. Ha detto di aver raggiunto la Danimarca, di aver conosciuto tanti bikers e di aver visitato luoghi meravigliosi.

Max Pezzali ha accusato un dolore fortissimo alla testa del femore

Dopo aver guidato per trenta anni motociclette possenti Pezzali ha cominciato ad avvertire un dolore acuto alla testa del femore. Con il passare del tempo il dolore è aumentato ed è diventato insopportabile.

In pratica, se prima non si fermava mai quando viaggiava in moto, poi doveva fermarsi dopo 60-90 minuti di viaggio. Il cantante sentiva il bisogno di far riposare le gambe, perché il dolore all’anca non gli dava tregua. Max ha spiegato che il disturbo si presenta quando sfreccia a bordo di una moto con le pedane poste al di sotto dei glutei.

Invece, il dolore si attenua quando i piedi sono posizionati davanti e ha gli arti inferiori allungati. Max ha dovuto assumere antidolorifici per curare le articolazioni lese e ha anche dovuto fare esercizi di stretching.

Il cantante si è curato e continua comunque a fare gli esercizi

Gli esercizi di stretching lo hanno aiutato moltissimo e quando può sia prima che dopo la guida, li fa ancora. Max Pezzali sta molto meglio, anzi è guarito, però cerca di prendere le dovute precauzioni per mantenere rinforzate le articolazioni.

Anche Hilo, il figlio di Max, ha ereditato la stessa passione per le moto, proprio come il padre. A dirlo è stato lo stesso Pezzali, che ha rivelato che c’è già una Harley ad aspettarlo, anche se è ancora un ragazzino. Pezzali ha anche aggiunto che gli piacerebbe un giorno fare un tour con il figlio Hilo on the road negli Stati Uniti!