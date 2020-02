Amadeus, ridotto così a pochi giorni da Sanremo “Ma che ha fatto? (FOTO)

La foto di Amadeus mette i fan in allarme in fan, il conduttore a pochi giorni da Sanremo ha l’orzaiolo, vediamo cosa è successo!

A pochi giorni da Sanremo Amadeus appare conciato male e a peggiorare le cose arriva lo sfottò di Fiorello. Lo showman ha infatti intervistato il conduttore e direttore artistico di Sanremo facendo divertire i fan.

Diciamo che però per Amadeus non va proprio a gonfie vele, e dopo tutte le polemiche dei giorni scorsi ecco che arriva anche la beffa. Il conduttore ha l’occhio gonfio, anzi ha l’orzaiolo, e sembra non stare tanto bene.

Fiorello gli fa alcune domande e scherzando gli chiede cosa è successo, anzi se tira se aria di ‘malocchio. Amadeus ha davvero l’occhio gonfio e Fiorello ironizza se magari qualcuno gli sta magari mandando dei malefici. Il riferimento ovviamente è a quanto accaduto durante la conferenza stampa riguardo alla presentazione delle donne che lo affiancheranno. (Continua dopo la foto)

Amadeus con l’orzaiolo a pochi giorni da Sanremo

Ma Amadeus non ha peli sulla lingua e anche lui scherza e nel frattempo dice anche quello che pensa. Il conduttore risponde infatti che non ne vede il motivo, anzi non lo vede perché ha l’orzaiolo. Fiorello però continua a provocarlo e gli dice di sapere chi inveisce contro di lui. Il conduttore sorride e continua a reggere il gioco a Fiorello, tanto per farsi quattro risate, anche se effettivamente non ne avrebbe voglia.

E lo showman ironizzando gli dice di non aver mai visto una persona tanto serena. Anzi, continua dicendo che al posto suo si sarebbe addirittura ricoverato. Ma come fa a mantenersi così calmo e sereno? Fiorello insiste e così Amadeus gli risponde che a farlo stare sereno è la sua presenza.

Il conduttore e Fiorello ironizzano sull’occhio gonfio

Da parte di Fiorello non sono mancati anche riferimenti a Baglioni, che l’anno scorso a quell’ora stava già provando il suo repertorio. Insistendo sul repertorio, Fiorello chiede ad Amadeus se lui ha un repertorio. Il conduttore ride e si diverte ad ascoltare Fiorello che come sempre ironizza su tutto, e risponde dicendo che per il momento è a tavola con lui.

Amadeus però dice anche che non diranno cosa faranno al Festival, ma Fiorello ribadisce che non è sicuro che lui farà qualcosa. Insomma, fra i due c’è stato un botta e risposta con battute e gag divertenti, Fiorello ha cercato comunque di sollevare il morale di Amadeus.