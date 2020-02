Stefania Orlando, ‘Licia Nunez mi corteggiò quando stava ancora con Imma Battaglia’

Scoppia la bomba di Stefania Orlando, Licia Nunez ci provò con lei mentre stava con Imma Battaglia, le aveva detto che era il suo sogno erotico

Il gossip non si ferma e le notizie sui concorrenti del GF Vip continuano a rivelare dettagli piccanti e bollenti. Questa volta le news riguardano Licia Nunez, l’ex fidanzata di Imma Battaglia e attualmente compagna di Barbara.

A parlare di lei è Stefania Orlando, e rivela che la Nunez l’ha avvicinata mentre stava ancora con Imma Battaglia. La showgirl romana rivela questo dettaglio sull’attrice del GF VIP e lo fa mentre viene intervista durante l’ultima puntata di Casa Chi.

Quest’anno il programma web è condotto da Luca Onestini, Raffaello Tonon e Ivana Mrazova. A sollecitare la Orlandi a parlare è il giornalista Alessio Poeta, e così la showgirl si è lasciata andare alla confessione. Stefania ha detto di aver conosciuto la concorrente del Grande Fratello VIP in circostanze particolari.

Stefania Orlando ha ricevuto delle avances da Licia Nunez

E’ stato però Alessio Poeta a raccontare i dettagli di quell’incontro particolare. Il giornalista, anche lui in studio e amico della Orlando, ha raccontato che lui e Stefania una sera l’hanno incontrata in un locale a Roma. Il giorno seguente invece l’hanno incontrata in un noto stabilimento balneare. Mentre lui e Stefania erano in fila per prendere un cocktail, Licia si avvicina e gli dice di spostarsi.

Così Licia e Stefana si allontanarono. La Orlando ha aggiunto che lei le chiese se era omosessuale, ma Stefania rispose di essere etero e di avere un fidanzato. La Nunez ha detto a Stefania che lei rappresentava il suo sogno erotico. E tutto questo accadeva, come ha detto la Orlando, mentre Licia stava ancora con Imma Battaglia.

Qualcosa non torna nel racconto di Stefania e Poeta

Dunque, riassumendo, le avances fatte da Licia Nunez a Stefania Orlando pare siano avvenute mentre stava ancora con Imma Battaglia. Ma c’è qualcosa che non quadra, infatti inizialmente Poeta aveva parlato di fatti accaduti 5/6 anni fa, quindi nel 2014/15. E allora? Beh, all’epoca Imma e Licia già avevano messo fine alla loro relazione, quindi non c’è stato alcun tradimento dal parte della Nunez.

Tuttavia, Poeta si è poi corretto, e ha detto di essersi sbagliato. Il giornalista ha affermato che i fatti sono accaduti nell’estate 2009/2010″. In quel periodo Licia Nunez era ancora fidanzata con Imma Battaglia. Ma qual è la verità? Staremo a vedere! A questo punto è di nuovo intervenuto Poeta, che ha attribuito all’aneddoto un sapore ancora più piccante…