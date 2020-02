Carlotta Maggiorana GFV non sta bene, cosa succede?

Carlotta Maggiorana non riesce più a seguire i ritmi del reality, perciò lancia un appello al pubblico e chiede di farla uscire dalla casa

Se ci sono concorrenti che dal GF Vip non vorrebbero mai uscire, ci sono anche quelli che non resistono e chiedono di andare a casa. E’ il caso dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, che da qualche giorno lamenta stanchezza e stress.

La bella Carlotta ha confessato di non reggere più i ritmi del gioco durante una conversazione con Patrick. Così lancia un appello al pubblico per farla uscire dalla Casa, nella speranza che la ascolti. Il suo malessere interiore per la lontananza dalle persone che ama continua a farsi sentire.

Più volte la Maggiorana è stata nominata dai concorrenti del Grande Fratello Vip per farla tornare dalla sua famiglia, ma non è accaduto nulla. Ogni volta ha superato le nomination, il che vuol dire che da casa Carlotta viene apprezzata.

Carlotta Maggiorana spera di essere eliminata

La bella Carlotta non ha esitato a confidarsi con Patrick e gli ha detto che desidererebbe essere eliminata. Per ora è in nomination e quindi spera tanto che nella puntata del 3 febbraio sia proprio lei a dover uscire dalla casa. La Maggiorana non sta molto bene fisicamente e poi ha anche avuto un calo emotivo che le impedisce di vivere al meglio questa esperienza.

Patrick Ray ha fatto di tutto per convincerla a rimanere, e le ha anche ricordato che sono tante le persone che vorrebbero essere al suo posto. Ray l’ha quindi esortata a ripensarci, ma Carlotta è sembrata irremovibile. Così ha guardato le telecamere e ha detto ai telespettatori di farla tornare a casa.

La Maggiorana non vuole più stare nella casa del GF Vip

La giovane Carlotta soffre di nostalgia e per questo desidera uscire dalla casa del GF Vip. Le mancano i suoi affetti, le manca il marito, i familiari, la sua casa. Nonostante i consigli di Patrick la giovane non riesce a spazzare quella sensazione che la lascia svuotata. Purtroppo è più forte di lei, non ci riesce e quindi il suo sfogo è stato quello di chiedere ai telespettatori di votarla.

Alla fine della conversazione, Patrick le ha comunque augurato di fare il percorso che la fa stare più felice, in modo tale da rasserenarsi. Nel suo appello Carlotta ha ringraziato tanto il pubblico, per quanto l’ha sostenuta, ma ha rivelato di non farcela più fisicamente. E a Patrick ha invece auspicato che sarà il vincitore!