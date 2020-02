Uomini e Donne, anticipazioni 3 febbraio 2020: Carlo perde una corteggiatrice

Appuntamento settimanale del Trono classico di U&D

Dopo una settimana esatta, finalmente su Canale 5 torna il Trono classico di Uomini e Donne. La puntata odierna si occuperà alle avventure dei tronisti Daniele, Carlo e Sara.

Stando alle anticipazioni diffuse in rete dal sito internet Il Vicolo delle News, nel corso dell’appuntamento, infatti, l’ex gieffino Dal Moro in settimana ha conosciuto Ginevra, Caterina e Giulia, mentre il rivale Pietropoli è uscito con Marianna lasciando a casa Cecilia. La corteggiatrice dopo essere stata accusata di falsità lascerà lo studio.

Spoiler Trono classico: il trono di Daniele Dal Moro

Spoiler della puntata odierna del Trono classico di Uomini e Donne, rivelano che si partirà con Daniele Dal Moro. Quest’ultimo in settimana è uscito con Ginevra, la quale si è aperta con l’ex gieffino confessandogli vicende molto importanti della sua vita privata e della sua famiglia.

Dal Moro è stato molto rispettoso perché l’ha ascoltata e non ha mai provato ad approcciare fisicamente con lei. Successivamente, il ragazzo è uscito con Caterina, una persona carina ma molto semplice. Dell’uscita in questione, il ragazzo è rimasto particolarmente colpito dal modo di fare della corteggiatrice. Mentre l’esterna realizzata con Giulia è stata molto movimentata.

La giovane, infatti, nel vedere l’ex di Martina Nasoni gesticolare, gli ha afferrato le mani in modo affettuoso per mostrargli la sua solidarietà e cercare di calmarlo. Un gesto che non è piaciuto per niente al tronista che si è irrigidito, mentre il pubblico si è scagliato contro di lui accusandolo di essere puntiglioso.

Uomini e Donne: il trono di Carlo e Sara

Le anticipazioni dicono che poi si parlerà di Carlo. Quest’ultimo è uscito con Marianna e tra i due si è creata immediatamente molta sintonia e intimità, al punto che la corteggiatrice ha deciso anche di togliersi il make up per farsi vedere in versione acqua e sapone. Riguardo Cecilia, Carlo ha deciso di lasciarla in panchina. La settimana prima era andato in camerino da lei per parlarle.

Hanno avuto una forte discussione, ma ad un tratto Pietropoli l’ha accusata di essere finta e teatrale. A quel punto Gianni Sperti darà ragione al tronista provocando la rabbia di Cecilia. Quest’ultima, infatti, prima di piangere, ha deciso di alzarsi, di raggiungere la conduttrice per salutarla e congedarsi dallo studio. Carlo non dirà nulla. Mentre Sara è uscita con Giuseppe, Sonny e Gaetano. L’esterna con il secondo è stata molto intima e addirittura c’è stato pure un bacio sul collo.