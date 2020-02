Una Vita anticipazioni 3-7 febbraio 2020: padre Telmo in lacrime, Lucia delusa

Le anticipazioni di Una Vita garantiscono scene di dolore, paure, preoccupazioni, addii e tante lacrime. Mentre Lucia affronta padre Telmo, Celia decide di aiutare Samuel. Durante una cena, il gioielliere chiede alla giovane Alvarado di sposarlo. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della longeva soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio.

Anticipazioni Una Vita: Celia aiuta Samuel

Grazie alle parole rassicuranti di frate Guillermo, padre Telmo riesce a ritrovare la vocazione. Per amore di Rosina, Liberto decide di abbandonare definitivamente la carriera di pugile. Nel frattempo, Celia promette a Samuel di aiutarlo a conquistare il cuore di Lucia.

Lolita e Trini chiedono a donna Susana di realizzare l’abito nuziale. Ben presto, le tre donne finiscono per litigare animatamente. A causare questo litigio è la stessa Lolita che vuole sempre avere l’ultima parola, un atteggiamento inaccettabile per Trini e la sarta. E così queste due donne si sono ribellate contro le pretese esagerate di Lolita. Quest’ultima corre dalle sue amiche della soffitta e poi cerca anche il sostegno di Ramon.

Lucia affronta padre Telmo

Le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in programma fino al 7 febbraio, annunciano scoppiettanti novità. Dopo l’episodio spiacevole, Trini e Ramon fanno pace con Lolita. E dopo essersi riconciliata anche con donna Susana, Lolita chiede a Servante di accompagnarla all’altare. Nel frattempo, Celia confessa a sua cugina e a Trini di essere in dolce attesa. La reazione delle due donne non si fanno attendere, infatti, rimangono molto sorprese.

Nel frattempo, la giovane Alvarado va da padre Telmo con la speranza di fargli cambiare idea. La ragazza chiede al parroco di dare un’altra possibilità al loro amore ma lui, in lacrime, mente dicendo di non amarla. L’Alvarado, con il cuore a pezzi, gli dice addio per sempre. Celia invita Samuel a cena a casa sua e il giovane Alday, sempre più interessato a Lucia, accetta senza pensarci due volte.

Quando lui e la giovane Alvarado restano soli, Samuel le chiede di diventare sua moglie. Delusa dall’ultimo incontro con padre Telmo, la cugina di Celia accetta la proposta di matrimonio del gioielliere, il quale fa i salti di gioia. Presto sarà libero dalle minacce degli strozzini. Sarà davvero così?