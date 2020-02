Un Posto Al Sole anticipazioni 3-7 febbraio 2020: Ornella smaschera Marcello

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono ricche di colpi di scena e di grandi svolte. Nelle trame delle puntate della longeva soap napoletana in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, Andrea e Arianna fanno fanno l’amore.

Questo getta nello sconforto Samuel. La maestra di Bianca stupisce tutti, mostrando un lato nascosto del suo carattere. Ornella scopre in che guai si è cacciata Giulia e fa di tutto per salvarla. Intanto, Marina è in crisi e Roberto è pronto a consolarla.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Arianna e Andrea si abbandonano alla passione

La situazione tra Filippo e Serena diventa sempre più tesa a causa del tradimento di lui con Viviana e delle continue intromissioni di Leonardo. Andrea e Arianna finalmente si ritrovano e trascorrono una notte carica di passione. Questo significa che il Pergolesi è pronto a rinunciare al suo lavoro a Londra e a restare a Napoli con la sua amata?

Roberto, stanco di vedere Filippo soffrire, va al Bed and Breakfast di Serena per affrontare la nuora proprio mentre lei è in compagnia di Leonardo. Tra Marina e Fabrizio c’è molta tensione e la donna fa fatica a mantenere le distanze. Dopo una notte passionale, Andrea parla con Arianna ma nessuno dei due vuole fare un passo indietro. Finalmente i problemi della piccola Bianca sono risolti. La maestra Gagliardi mostra a tutti un lato inesplorato della sua personalità.

Angela e Niko fanno una brutta scoperta

Le anticipazioni delle puntate di ‘Un Posto Al Sole’ in programma fino al 7 febbraio, annunciano che Giulia cade nella trappola di Marcello. Per fortuna, Ornella intuisce l’imbroglio dell’uomo e cerca di far ragionare la sua amica, ma con insuccesso. La madre di Angela è completamente incantata dal signor Sermonti ed è disposta a tutto per aiutarlo e conoscerlo.

A causa di Andrea, Samuel vede infrangersi tutti i suoi sogni romantici con Arianna. Il giovane, però, farà di tutto per conquistarla. Nel frattempo, Angela e Niko fanno una brutta scoperta che riguarda il rapporto tra Giulia e Marcello. I due si attivano subito per convincere la signora Poggi che il Sermonti è un truffatore seriale.

La donna, però, non si sente una vittima e preferisce ugualmente trasferire i soldi al suo amico virtuale. Durante la conferenza di presentazione di Fabrizio Rosato, le domande scomode di un giornalista mettono in imbarazzo Marina.