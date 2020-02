Ivan Gonzales mente alla macchina della verità sulla notte con Paola Caruso

Durante l’ultima puntata di Live: Non è la D’Urso, l’ex concorrente del GF VIP Ivan Gonzales si è sottoposto alla macchina della verità. Era stato proprio lui, pochi giorni fa, a chiedere durante una puntata di Pomeriggio Cinque di essere sottoposto a questo test.

Il risultato, però, non è stato quello sperato dal momento che, invece di convalidare le sue tesi sulla vicenda con Paola Caruso, l’ha smentite. Tutte false, infatti, le risposte fornite dal modello spagnolo alle domande di Barbara D’Urso.

Ivan Gonzales, la storia infinita con Paola Caruso

Finiti al centro del gossip per una presunta notte d’amore, Ivan Gonzales e Paola Caruso hanno parlato molto di questo durante le trasmissioni della D’Urso. Il ragazzo sostiene che questa notte non sia mai esistita. La Caruso, invece, continua a sostenere che ci sia stata, eccome. Tra una discussione e l’altra, chiarimento dopo chiarimento, non si è mai riusciti a comprendere chi dei due protagonisti dica la verità e chi, invece, menta.

Ivan e lo strano rapporto con la macchina della verità

Dopo le procedure di preparazione e la classica domanda per tarare la macchina, Ivan Gonzales inizia il suo test alla macchina della verità. In studio, a poca distanza da lui, Paola Caruso.

Barbara D’Urso esordisce con la prima domanda “Quando hai conosciuto Paola eri attratto da lei?”. La risposta è no che risulta, poi, essere falsa. Nel tentativo di ricostruire la serata in esame, la D’Urso chiede “Dopo il primo incontro a Pomeriggio Cinque, tu e Paola siete stati allo stesso hotel?”. Anche in questo caso, la risposta è no. Nuovamente falso.

“Quella sera tu e Paola avete dormito nella stessa camera?” prosegue la conduttrice. Ennesimo no, ennesima risposta falsa. Sempre negative e sempre false le risposte alle domande successive. “Quella sera ti sei sentito male per i troppi caffè?”, “Quella sera Paola è rimasta in camera tua fino alle 5 del mattino?”, “Siete rimasti a guardare il soffitto sdraiati sullo stesso letto?” e, infine, “Hai mai sedotto una donna solo per andare in televisione?”.

I no di Ivan Gonzales sarebbero, secondo la macchina della verità, tutti falsi. A questo punto Paola Caruso avrebbe dato la versione corretta dei fatti. Milena Miconi, tra gli ospiti della serata, chiede se la Caruso può sottoporsi a questo test. “Io la faccio, non ho problemi” ha risposto la giovane showgirl. Nelle prossime puntate, dunque, vedremo Paola Caruso alla macchina della verità e capiremo da che parte sta la verità.