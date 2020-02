Luigi Favoloso si confronta con la madre e denuncia Nina Moric

L’ultima puntata di Live: Non è la D’urso si è aperta con l’attesissimo confronto tra Luigi Favoloso e la madre Loredana. I due non si sono più parlati da quando l’uomo è rientrato in Italia dopo aver fatto perdere le sue tracce per 29 giorni tra dicembre e gennaio. Cosa si sono detti?

Luigi Favoloso, confronto infuocato tra madre e figlio

Luigi Favoloso è convinto che la madre Loredana abbia sfruttato questo momento delicato della sua vita per ottenere il massimo della visibilità televisiva. È questa l’accusa più grande che l’uomo rivolge alla donna, in un confronto che a tratti è diventato davvero infuocato.

Il riferimento principale è stato alla famosa email che la signora Loredana avrebbe detto di aver ricevuto in diretta a Federica Panicucci ma che era stata inviata, invece, due giorni prima. Poco chiare le giustificazioni di mamma Loredana che ha detto di essere stata “spinta” a comportarsi in questo modo. Da chi e perché rimane ancora un mistero!

Ad infuocare il confronto tra i due ci pensa, soprattutto, Gianluigi Nuzzi. Questi istiga più volte Favoloso, afferma che lui e la madre sono due compari e che il ragazzo dovrebbe smetterla di gridare dato che “non siamo al mercato”. Luigi Favoloso, visibilmente alterato, definisce “fazioso” il giornalista Mediaset che poi lo interrompe “al netto, lei vuole fottere tutti gli italiani”. Una frase molto forte che lascia trasparire tutto il suo pensiero sulla vicenda.

Le accuse dell’amico e la denuncia ai danni di Nina Moric

Luigi Favoloso ha mentito a tutti: è quanto viene evidenziato da un amico dell’uomo che ha parlato del viaggio di Favoloso all’estero. Frasi come “spesso usciva con ragazze” o “ha fatto finta di scomparire” o ancora “una vera e propria messa in scena” avvalorerebbero le ipotesi della Moric.

Proprio la donna è stata denunciata per diffamazione da Luigi Favoloso. L’uomo ha richiesto una perizia medica sulle foto che comproverebbero le sue violenze che definisce false e riferite ai postumi di un intervento di liposuzione. Nei prossimi giorni, il dottor Lorenzetti, interpellato dalla D’Urso, dovrebbe dare il suo parere in merito.