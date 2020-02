Romina Power la confessione choc: lasciò Al Bano per la malattia della sorella, la verità sulla separazione

Romina Power e il rapporto con la sorella Taryn

Come tutti ben sanno Romina Power ha una sorella, Taryn, i cui rapporti non sono stati sempre rose e fiori. Quest’ultima ha esordito come attrice all’età di 22 anni, ma poi a causa di una serie di inquietudini personali la sua carriera artistica non decollò mai. Anche la sua vita sentimentale è stata abbastanza burrascosa, infatti si è sposata ben tre volte.

Il primo matrimonio col fotografo Norman Seef, al quale ha dato la figlia Tai Dawn Seeff, poi il musicista Tony Fox Sales, mettendo al mondo Anthony Tyrone e Valentina e infine quello con William Greendeer, da cui ha avuto la quarta figlia, Stella Bianca.

Conflitto tra Al Bano e Taryn

Romina Power e Taryn per tutta l’adolescenza erano molto legate. Infatti, quando la cantante statunitense conobbe Al Bano e decise di seguirlo in Italia, la famiglia era contraria, l’unica a starle accanto è stata appunto la sorella.

Anche quando scomparve la nipote Ylenia Carrisi, Taryn lasciò il marito e i figli per stare al fianco di Romina e aiutarla nelle ricerche. Talmente erano legate che il Maestro salentino viveva questa unione con grande malessere. Per questa ragione la storica coppia ebbe delle forti discussioni che poi col passare del tempo li ha portati alla separazione.

Infatti, quando il cantautore di Cellino San Marco decise di smettere di cercare la primogenita, la cognata lo attaccò duramente. In quell’occasione la donna disse: “Al Bano dovrebbe fare l’uomo e decidere chi vuole al suo fianco e smetterla di traccheggiare come se fosse il boss di di due famiglie”.

Romina Power e la vicinanza alla sorella

Ma anche Romina e Taryn Power per qualche anno sono rimaste separate a causa di alcune forti discussioni. Ma quando alla sorella venne diagnosticato un cancro la moglie di Al Bano si precipitò da lei per starle accanto. La cantante statunitense si trasferì per diversi mesi in California lasciando definitivamente il Maestro Carrisi, fino a quando il quadro clinico di Taryn non si normalizzò.

Tra quest’ultima e il cantante pugliese non c’è mai stata una simpatia. In una dichiarazione fatta tempo fa, Taryn non riesce a capacitarsi perché la gente impazzisce quando vede Al Bano e Romina insieme.