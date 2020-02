Ida Platano svuota il sacco: “Riccardo Guarnieri ha sempre mentito, svelato il piano segreto del cavaliere”

Ida e Riccardo di nuovo al capolinea?

La scorsa settimana presso lo studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Durante la sfilata delle dame magicamente è spuntata Ida Platano che circa due mesi fa aveva lasciato la trasmissione insieme a Riccardo Guarnieri per vivere la loro storia lontana dalle telecamere.

Addirittura si parlava di matrimonio e figli, mentre ora la parrucchiera bresciana piangeva da sola, infatti il cavaliere non era in studio. Ma cosa è successo? Maria De Filippi le ha chiesto più volte cosa sia accaduto con la sua dolce metà, ma lei si è sempre rifiutata di parlare di quell’argomento.

La parrucchiera bresciana piange a Uomini e Donne

Durante la registrazione del parterre senior di Uomini e Donne, una dama è sfilata con l’abito da sposa e proprio in quell’istante Ida Platano è scoppiata a piangere davanti a tutti. Ad accompagnarla nel pianto anche la sua cara mica Gemma Galgani che l’ha sempre difesa.

Vista la sua reazione, le possibile nozze con Riccardo Guarnieri sono saltate. Resta il fatto che il pubblico del dating show di Maria De Filippi ne ha le scatole piene di questo continuo tira e molla tra i due.

L’obbiettivo di Riccardo Guarnieri

Intanto è accaduto qualcosa di clamoroso che potrebbe aver fatto arrabbiare moltissimo Ida Platano. A quanto pare Riccardo Guarnieri abbia deciso di gettarsi nel mondo dello spettacolo iscrivendosi ad una molto conosciuta e nello stesso tempo discussa agenzia di spettacolo.

Stiamo parlando quella di Pamela Perricciolo, la donna diventata popolare per via della truffa ai danni di Pamela Prati. Sarà questa la ragione del matrimonio ‘comandato’ di cui non si parla più? L’ex cavaliere pugliese ha sempre detto delle bugie?

In molti pensano che il suo scopo era apparire sempre di più in televisione e poi entrare definitivamente in questo mondo. Al momento, però, sono solo delle ipotesi e le risposte certe le potremo avere solamente quando Ida Platano deciderà di rispondere negli studi di Uomini e Donne.