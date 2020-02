Oroscopo Branko 3 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 3 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete sarà una giornata piena di energia, invece, per i nati sotto il segno della Vergine sarà agitata. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 3 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata siete pieni di energia e il successo è alle porte. Mercurio in Pesci incide sul vostro spirito, morale, generosità d’animo, altruismo. In questo momento avete bisogno di riflettere, ma anche in questa giornata non mancano possibilità di guadagno e amore.

Toro – Luna crescente nel vostro segno è piena di promesse anche per l’amore. In questa giornata il transito di Mercurio è molto incisivo per i contatti professionali e finanziari. Esaminate tutti i vostri progetti, cercate di inserirvi meglio nel gruppo di lavoro, amicizie, incontri sociali.

Gemelli – In questa giornata Luna transita nel vostro segno e riprende la battaglia con Marte e Venere. Ciò vuol dire che il vostro amore è molto movimentato.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Il transito di Mercurio in Pesci è molto importante per i rapporti lavorativi e affari. Inoltre, favorisce i viaggi e rapporti a distanza. In questa giornata, l’amore è complicato ma vivo.

Leone – Mercurio non è più in opposizione, infatti, in questa giornata naviga nel mare dei Pesci accanto a Nettuno. Con Venere in Ariete qualcosa di meraviglioso accadrà in famiglia. Ma dovete verificare le iniziative professionali, collaborazioni, prima che Marte e Saturno arrivino in quel segno.

Vergine – C’è agitazione nelle collaborazioni e Mercurio in Pesci non è di buon aiuto. Persino discussioni e controversie sono stimolanti. Giove e Saturno proteggono i contratti o le trattative. Fate attenzione alla salute: gambe, torcicollo.

Previsioni di lunedì 3 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Saturno ostile, dovete fare molta attenzione alla Luna del 6-7 febbraio, in Cancro. Tutto si conclude con Luna piena in Leone, un trionfo per l’amicizia, amore e vita sociale. Mercurio in Pesci pensa alla vostra salute, dieta..

Scorpione – Urano vi aiuta a tagliare i rami che non possono germogliare. Di sicuro, non rinuncerete alla persona che volete conquistare. Infine, vi piacerà moltissimo dormire, forse sognare, con Mercurio congiunto a Nettuno.

Sagittario – Fino ad adesso non avete avuto intoppi, anzi avete avuto grandi soddisfazioni. Mercurio entra in Pesci, dove c’è Nettuno e Venere. Tutti e tre, con Luna in Gemelli, faranno impazzire il vostro Marte. Si consiglia una serata di relax.

L’oroscopo di Branko del 3 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche con Mercurio in Pesci ci sono buoni guadagni. Venere vi rende seducenti anche nelle discussioni d’affari. L’uomo delle stelle consiglia di essere molto selettivi.

Acquario – Mercurio nel segno è stato talmente veloce che sono siete riusciti a sistemare i problemi con la burocrazia, chiarire i rapporti professionali o familiari. Lo farete nel prossimo periodo, già stasera arriva una bella sorpresa per voi: Luna in Gemelli, segno della vostra fortuna. Per i nuovi amori dovete aspettare l’8 o il 9 febbraio.

Pesci – Anche quest’anno Mercurio riserva le attenzioni al vostro segno. Con Urano porta entusiasmo, Giove la capacità di raccogliere informazioni, Saturno il coraggio delle opinioni, e con Plutone vi fa conoscere il valore del denaro.