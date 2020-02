Nina Moric ha mentito sulle foto dei lividi? “Sono di una liposuzione”, la D’Urso furiosa

Tra i momenti più attesi della puntata di ieri di Live Non è la D’Urso c’è stato, certamente, il confronto tra Luigi Mario Favoloso, sua madre e le cinque agguerritissime sfere.

In tale occasione, il protagonista di tutta questa vicenda ha mosso delle gravissime accuse contro la sua ex compagna. Nina Moric, infatti, avrebbe mentito sulle foto dei lividi in quanto relative ad un intervento di chirurgia estetica.

I presenti in studio sono rimasti basiti dinanzi le dichiarazioni dell’ex gieffino e la stessa padrona di casa non ha potuto fare a meno di mostrarsi impietrita. La conduttrice, però, ha colto l’occasione per dare il via a delle indagini volte a far emergere la verità.

Le accuse di Luigi Favoloso contro Nina Moric

Continua la querelle sia mediatica sia legale tra Luigi Favoloso e la modella croata. Stando a quanto emerso nella puntata di ieri, domenica 2 febbraio, di Live Non è la D’Urso, Nina Moric potrebbe essersi inventata tutto sulla storia delle violenze dato che le foto dei lividi potrebbero essere false. Il suo ex fidanzato, infatti, si è difeso dicendo di non aver mai alzato un dito contro di lei asserendo che quelle immagini facessero riferimento ad un intervento di chirurgia.

Nell’esprimere la sua verità, l’ex gieffino è stato molto duo. Il protagonista ha anche accusato la produzione di Barbara D’Urso di non aver trattato in modo approfondito e preciso la vicenda. Secondo il suo punto di vista, infatti, il cast avrebbe dovuto far analizzare quelle immagini da un medico che, immediatamente, si sarebbe reso conto della bugia.

Le foto dei lividi saranno analizzate

La conduttrice, naturalmente, non è rimasta in silenzio ed ha ribattuto dicendo di non aver avuto alcun motivo per dubitare delle parole della modella. Tuttavia, adesso che sono emerse queste altre dichiarazioni, sarà premura della produzione del programma fare le dovute indagini. Barbara D’Urso, infatti, ha chiuso il blocco dedicato a Favoloso con un annuncio: Le foto dei lividi di Nina Moric saranno fatte analizzare in modo da capire chi abbia mentito.

Intanto, il pubblico da casa sembra propendere per Luigi in questa vicenda. Il Live Sentiment della trasmissione, infatti, ha dato un esito davvero spiazzante. La persona che ha ricevuto più “mi piace” durante la puntata di ieri è stato proprio il nativo di Torre Del Greco. (Clicca qui per il video)