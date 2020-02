Nella casa del Grande Fratello Vip 4 c’è un superdotato: parola di un’ex pornostar [FOTO]

Antonio Zequila è superdotato: parola di Milly D’Abbraccio

Chi segue Antonio Zequila da tempo sa perfettamente che in passato ha fatto delle cose davvero provocanti. Ma non tutti erano a conoscenza che il famoso ‘Er Mutanda’ fosse anche superdotato. Il clow del successo lo ha raggiunto quando ha partecipato come naufrago all’Isola dei Famosi, quando il reality show era ancora condotto da Simona Ventura.

A dare conferma delle doti nascoste del gieffino è una persona che lo conosce molto bene, ovvero Milly D’Abbraccio. Quest’ultima, oltre ad essere un’ex pornostar è stata anche la sua ex fidanzata che avrebbe voluto un figlio da lui.

E proprio sul concorrente del Grande Fratello Vip 4, la donna ha rivelato che è un attore porno mancato. Intervista da un magazine, Milly ha riferito che il loro fidanzamento è stato troppo impegnativo, mentre a letto i rapporti intimi erano esagerati tipo Rocco Siffredi dicendo anche che è superdotato.

Milly D’Abbaccio e il desiderio di avere un figlio da Er Mutanda

L’unico rimpianto di Milly D’Abbraccio è quello di non aver fatto un figlio con Antonio Zequila. Poi, attraverso una comunicato stampa ha fatto un appello al conduttore del Grande Fratello Vip 4 Alfonso Signorini. L’ex pornostar gli ha chiesto di farla entrare nella casa di Cinecittà per incontrare il suo ex. I due non si vedono da circa 15 anni e lei non vede l’ora di riabbracciarlo.

Il direttore di Chi esaudirà il suo desiderio? Oltre a svelare le doti del suo ex, la D’Abbraccio ha parlato anche della loro relazione sentimentale. Le loro strade si sono divise perché lei ha deciso di fare la pornostar mentre lui era molto preso per la carriera d’attore drammatico. (Continua dopo la foto)

L’appello ad Alfonso Signorini

Alfonso Signorini prenderà in considerazione la proposta di Milly D’Abbraccio? Quest’ultima conosce benissimo l’attore affermando che non è come lo dipingono all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Qualche giorno fa Er Mutanda ha fatto delle forte affermazioni nei confronti di Patrick ma, a differenza di Salvo Veneziano non sono stati presi dei provvedimenti.