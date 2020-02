Ivan Gonzalez sbugiardato dalla macchina della verità: ha mentito su Paola Caruso (VIDEO)

In uno degli ultimi blocchi del programma Live, Non è la D’Urso di ieri sera Ivan Gonzalez si è sottoposto alla macchina della verità. Lo spagnolo ha deciso di accettare questo test per sbugiardare Paola Caruso e tutte le dichiarazioni rilasciate precedentemente dalla showgirl contro di lui.

Tuttavia, l’esito dello strumento adoperato spesso da Barbara D’Urso non ha dato i risultati sperati per l’ex gieffino. Tutte le sue risposte sono, infatti, risultate completamente false. Ecco nel dettaglio cosa gli è stato chiesto.

Ivan Gonzalez accetta la macchina della verità

Paola Caruso si è scagliata duramente contro lo spagnolo accusandolo di averla sedotta e usata solo per entrare nel mondo della televisione. L’ex concorrente del GF VIP, però, si è difeso smentendo categoricamente di aver avuto un flirt con la fanciulla cercando in tutti i modi di metterla in ridicolo. Proprio per tale ragione, Barbara D’Urso ha chiesto ad Ivan Gonzalez di far avvalorare la sua versione dei fatti dalla macchina della verità.

Il ragazzo ha accettato e ieri sera è andato in onda questo esilarante momento. Dopo le consuete domande generiche finalizzate a tarare l’apparecchio, la conduttrice è partita con le domande clou. Nella prima, gli ha chiesto se fosse stato attratto da Paola, lui ha risposto di no e la macchina ha detto che fosse falso.

Le risposte sono tutte false e lo spagnolo s’infuria

In seguito, la padrona di casa gli ha chiesto se i due avessero dormito nella stessa stanza d’albergo, anche qui Ivan Gonzalez ha risposto di no e la macchina della verità ha dato come esito falso. Le domande, poi, sono divenute più spinose, dato che la D’Urso gli ha chiesto se avesse mai sedotto una donna solo allo scopo di andare in televisione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha negato, ma la risposta è risultata falsa. (Clicca qui per il video)

Al termine della prova, Ivan ha sbottato dicendo che la macchina non funzionasse bene dato che avesse dato tutti esiti errati. Ad ogni modo, questo round è stato palesemente vinto dalla showgirl che, inoltre, ha dichiarato di volersi sottoporre allo stesso test dello spagnolo in modo da confermare ulteriormente la sua verità.