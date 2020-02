Elodie, conoscete il suo ex? Tatuato e bellissimo dj: diversissimo da Marracash [FOTO]

In queste ultime settimane i fan di Elodie e Marracash sono stati decisamente in ansia per il lungo silenzio social dei due. La coppia, infatti, non è più apparsa insieme da molto e in tanti si sono chiesti se tra di loro le cose fossero serene o meno.

A dissipare i dubbi è stata la stessa cantante, che in queste ore ha postato una Instagram Stories sul suo profilo in cui appare Marracash ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Sulla ex cantante di Amici ormai conosciamo praticamente tutto, ma sapete chi è il suo ex fidanzato?

Elodie, chi è il suo ex fidanzato

Prima di intraprendere una storia d’amore con il rapper Marracash, l’artista è stata fidanzata con un altro ragazzo bellissimo. Si tratta di un Dj italiano molto famoso all’estero. Si chiama Andrea Maggino, ha 32 anni e le sue foto su Instagram fanno letteralmente impazzire le sue follower.

Muscoloso e tatuato il milanese è un vero schianto. I due hanno fatto coppia per lungo tempo, ma poi la loro relazione è improvvisamente terminata. I motivi dell'addio non sono mai stati resi noti ai più.

Elodie e Marracash, galeotto il singolo Margarita

Sono stati la coppia che non ti aspetti. I due cantanti hanno ufficializzato da qualche mese la storia d’amore e colto alla sprovvista i fan, che entusiasti hanno supportato questo amore. Belli, giovani ed innamorati, l’amore è scoppiato a seguito della collaborazione al singolo Margarita, brano che è diventato in pochissimo tempo hit dell’estate 2019 e che ha scalato le vette delle classifiche italiane.

Pronta per Sanremo 2020

Intanto Elodie è pronta a gareggiare al Festival di Sanremo con il singolo Andromedra. E’ la seconda volta che l’artista sale sul palco dell’Ariston. Nel 2017 ha infatti debuttato con il singolo “Tutta Colpa Mia”, un’opportunità che l’ha consacrata definitivamente al successo. I fan sono ansiosi di vederla, bellissima ed elegante (ricordiamo che ha anche un lungo passato da modella) e c’è già chi giura che sarà proprio lei la più bella della kermesse.