Amici 19: sui social scoppia la polemica, ecco che cosa è successo

Sui social c’è una grande polemica che riguarda Amici 19. Ecco che cosa sta succedendo

Amici 19: gli allievi che possono accedere al Serale

Da qualche settimana i concorrenti di Amici 19 hanno la possibilità di presentarsi davanti ad una commissione esterna e provare a guadagnare la maglia verde per il Serale. La prima concorrente, votata dai compagni, a superare i giudizi dei tre giudici esterni è stata Nyv.

Dopo di lei anche Giulia, Valentin e Nicolai hanno indossato la nuova maglia. Non solo, ma dalle ultime anticipazioni sappiamo che ne sono state assegnate altre due, ovvero a Gaia e Javier.

I posti per il Serale sono soltanto 10. Questo vuol dire che, ad oggi, solamente altri quattro concorrenti avranno la possibilità di passare alla fase Serale. Mentre nella scuola ci sono ancora Matteo, Federico, Talisa, Karina per il ballo, Francesco, Martina, Jacopo, Stefano e Francesca per il canto.

Le eliminazioni

A sorpresa la commissione, sia di canto che di ballo, ha deciso di eliminare alcuni allievi per restringere in poco tempo il cerchio. Infatti, Ayoub, Skioffi e Davil Angelo hanno già lasciato il programma definitivamente.

La reazione del pubblico in studio e sui social non si è fatta attendere. C’è stata grande delusione per alcuni di loro che la commissione ha sempre salvato, portato avanti e riempito di complimenti, come nel caso di Skioffi. Ma non solo, perché sui social è scoppiata un’altra grande polemica.

La polemica degli utenti social

La maggior parte dei telespettatori, e di conseguenza degli utenti social, non ha accettato l’assegnazione di alcune maglie verdi, in particolare quella di Nicolai. Quest’ultimo è entrato nella scuola di Amici 19 due settimane fa e nella settimana successiva ha preso la maglia per il Serale. Nicolai ha un carattere molto particolare, nel web lo definiscono arrogante e molto maleducato.

Nei vari daytime ha litigato con tutti i suoi compagni sfidandoli per mandarli a casa, ha lasciato la sala mentre era in corso una lezione di un insegnante esterno (perché “stava dicendo solo stupidaggini”). Ma non solo, in puntata ha anche detto a Timor Steffens che “potrebbe anche parlare in italiano dal momento che siamo in Italia”. Insomma, un atteggiamento che le persone non riescono proprio a tollerare.

In tanti si chiedono: ma perché Nicolai è entrato? Chi l’ha voluto? Perché ha la maglia verde e persone che hanno sempre dimostrato talento, educazione e impegno da novembre sono state messe da parte? La polemica non riguarda solo lui, ma anche Valentin. Il ballerino di danza latino americana, seppure non ai livelli di Nicolai, si è sempre mostrato arrogante e non disponibile a studiare o a imparare cose nuove al contrario degli altri. Voi che cosa ne pensate?