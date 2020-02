Conoscete il fratello gemello di Francesca De Andrè? Ecco Filippo, un bellissimo chef [FOTO]

Francesca De André ha un fratello gemello

Dopo anni di frequentazione nei salotti di Barbara D’Urso come opinionista, l’anno scorso Francesca De André ha partecipato al Grande Fratello 16. Un’esperienza molto forte caratterizzata da liti, nervosismo e la scoperta del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini.

In occasione della messa in onda del reality show i telespettatori hanno avuto la possibilità di conoscere la sorella maggiore Fabrizia. Ma non tutti sanno che l’ex gieffina ha un fratello gemello, Filippo.

Chi è Filippo De André

Per chi non lo sapesse, come Francesca anche Filippo De Andrè è il figlio del cantautore Cristiano e Carmen De Cespedes. Il ragazzo ha quasi 30 anni ed è cresciuto con la gemella e la sorella maggiore Fabrizia. In più i due giovanni hanno anche una sorella più piccola, Alice, che l’artista ha avuto dalla storia d’amore con Sabrina La Rosa.

Ricordiamo che la quartogenita l’anno scorso ha attaccato ferocemente gli autori del GF e soprattutto Carmelita per la vicenda legata a Francesca e Giorgio. Possiamo avere delle informazioni su Filippo grazie a delle foto che condivide sul suo account IG. Ebbene sì, il gemello è uno chef, una grande passione per la cucina trasmessa dal padre. “L’unica cosa buona che mi ha trasmesso“, ha rivelato tempo fa De André Junior.

A quanto pare è abbastanza riservato, tuttavia qualche anno fa è stato ospite a Pomeriggio Cinque, per parlare del genitore, con il quale i due fratelli hanno sempre avuto un rapporto conflittuale.

Filippo De André parla del padre e della madre

Durante il suo intervento nel programma di Barbara D’Urso, Filippo De André ha confidato che non ha nessun rapporto col padre Cristiano. Sin da sempre ha provato in tutti i modi di stargli vicino ma resta il fatto che non lo sente da ben tre anni. Il rapporti si sono interrotti per dei fatti gravi che lo hanno ferito moltissimo.

In poche parole ha fatto intendere che lui doveva fare il padre a suo padre. A Pomeriggio Cinque disse anche che anche sue madre è molto amareggiata per quest a tensione in famiglia. Al momento vive ancora con lei anche se il suo grande desiderio è andare a convivere con la sua compagna.