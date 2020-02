Amici 19: Timor Steffens contro Nicolai, lo sfogo sui social dopo la puntata

Nicolai ha mancato di rispetto a Timor Steffens in puntata. Il coreografo ha detto qualcosa in più in un lungo sfogo su Instagram. Ecco che cosa è successo

Amici 19: Nicolai contro Timor Steffens

Nella puntata di sabato 1 febbraio di Amici 19 ad un certo punto Nicolai si è rivolto a Timor Steffens in modo molto irrispettoso.

Dopo la sfida tra il ballerino e Talisa, mentre Alessandra Celentano e Veronica Peparini hanno premiato Nicolai, nonostante gli errori e una performance abbastanza mediocre, Timor ha detto che ha preferito Talisa proprio per questo motivo.

Nicolai, mentre l’insegnante stava spiegando i motivi della sua scelta, gli ha chiesto da quanto tempo è in Italia e che è il momento che inizi a parlare in italiano. Timor è rimasto davvero sorpreso da queste parole ma è intervenuta Maria De Filippi dicendo che il fatto che Timor parli spesso in inglese non è una mancanza di rispetto per nessuno.

Il pubblico in studio e a casa si è scatenato nei confronti del ballerino. Non è la prima volta che Nicolai ha comportamenti di questo tipo. Nel mezzo di una lezione di un’insegnante esterno il ballerino si è alzato e se ne è andato mandandolo a quel paese. Ha litigato con alcuni suoi compagni minacciando di sfidarli e mandarli tutti a casa. Insomma, ha dimostrato solamente maleducazione fino adesso e nelle esibizioni non è stato nemmeno eccellente.

Lo sfogo di Timor Steffens

Timor in puntata non ha voluto rispondere per le rime a Nicolai, dicendogli semplicemente che gli sembrava inopportuno il suo intervento. Poi, però, sui social il coreografo ha parlato dell’episodio e si è lasciato andare nel dire qualcosa in più.

Innanzitutto ha specificato che durante la registrazione non ha detto quello che avrebbe dovuto dire per non mancare di rispetto a sua volta al ragazzo essendo un adulto e un insegnante. Ha pensato di capire bene il punto di vista di Nicolai perché “la conoscenza rende le persone umili, mentre l’ignoranza le rende arroganti”.

Secondo Timor il talento da solo non significa nulla mentre l’esperienza e il duro lavoro significano tutto. Non solo, ma per lui Nicolai ha bisogno di aiuto su come comportarsi correttamente e su come parlare agli altri perché “sarebbe un peccato se il suo talento venisse oscurato dal suo comportamento immaturo, pessimo e ignorante”.

Tuttavia, nonostante questi comportamenti davvero maleducati e irrispettosi, nessuno ha preso provvedimenti nei suoi confronti. Altri concorrenti, per molto meno, sono stati sospesi, hanno sostenuto esami o sfide per la loro permanenza nel programma. Inutile dire quanto tutto questo abbia innescato polemiche a non finire nel web e non solo.