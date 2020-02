Barbara D’Urso e Raz Degan a letto insieme: la confessione osé a Live (VIDEO)

La puntata di ieri sera di Live Non è la D’Urso è stata davvero ricca di colpi di scena. Tra questi, c’è stata anche una confessione tanto piccante quanto inaspettata fatta dalla padrona di casa. Barbara D’Urso, nel momento in cui ha presentato Raz Degan, ha svelato di essere andata a letto con lui.

Il suo ospite, naturalmente, non ha potuto fare a meno di scoppiare in una fragorosa risata, mentre gli spettatori sono rimasti alquanto interdetti. Nell’attesa di una spiegazione su quanto accaduto realmente, sono stati in molti a farsi delle domande. Andiamo a vedere cosa è emerso.

La bomba di Barbara D’Urso su Raz Degan

Barbara D’Urso e Raz Degan sono stati davvero a letto insieme? Teoricamente si, tuttavia, ci sarebbe da fare una precisazione. In realtà, infatti, i due si sono trovati in questa stramba situazione quando lavorarono assieme ad una fiction. In tale occasione, infatti, furono spinti a girare una scena nella quale avrebbero dovuto simulare un rapporto intimo. A chiarire la situazione, ci ha pensato un filmato, mandato in onda durante la puntata di ieri di Live non è la D’Urso.

Nel ripercorrere le tappe della lunga e ricca carriera dell’artista israeliano, è andato in onda anche uno stralcio di una fiction girata insieme alla conduttrice Mediaset. Una volta terminata la clip, i due protagonisti sono scoppiati a ridere e specie Raz è sembrato alquanto divertito. Il clima gioioso e conviviale, però, non è durato molto a lungo. Dopo poco tempo, infatti, la conduttrice ha fatto entrare le cinque agguerritissime sfere. (Continua dopo il video)

Il modello risponde alle accuse di Paola Barale

Nel corso della precedente puntata di Live, è stata ospitata Paola Barale. La donna è intervenuta in merito alla questione che riguarda le dichiarazioni di Signorini contro Salvo Veneziano del GF VIP. Dopo aver parlato di questo argomento, la showgirl ha commentato anche le sue precedenti relazioni con Raz e con Gianni Sperti. Specie in merito al primo, non ha espresso opinioni proprio positive. Per tale ragione Barbara D’Urso ha invitato anche Raz Degan per controbattere.

Il modello ha detto di non capire per quale ragione la Barale ce l’abbia così tanto con lui. A suo avviso, infatti, non sembrerebbe essere successo nulla di grave in grado di giustificare una simile reazione.