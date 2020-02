Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia spiazza tutti con una confessione inaspettata, ma poi…

Clizia Incorvaia fa una confessione inaspettata, poi però si avvicina a Paolo Ciavarro. Ecco che cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia ha un altro fuori dalla Casa

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha messo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro davanti alle immagini della loro conoscenza. Tutti al di fuori della Casa hanno pensato che tra i due stesse per nascere qualcosa.

Clizia, infatti, aveva confidato alle sue “amiche” che Paolo era il suo tipo. Anche se Paolo aveva detto di non essere interessato a lei per mancanza di attrazione fisica, la mamma Eleonora Giorgi e il papà Massimo Ciavarro hanno visto in lui qualcosa in più.

Tuttavia, dopo il video e le allusioni di conduttore e opinionisti, Clizia si è confidata con Licia Nunez e ha parlato di un uomo che frequenta fuori dalla Casa. Non è la prima volta che ne parla ma anche in questa occasione ha detto chiaramente di non voler scendere nei dettagli nel confessionale perché vuole tenere privata la sua vita privata, appunto.

Licia, però, le ha detto che comprende il pensiero verso la persona che sta fuori e che ha conosciuto per un mese, però dall’altra parte se è passato il messaggio che tra lei e Paolo c’è qualcosa vuol dire che qualcosa c’è davvero.

L’attrice ha detto che può anche non esserci un bacio ma dagli sguardi, dagli atteggiamenti e dal tempo che vogliono trascorrere insieme è normale che chi guarda può pensare che ci sia un’interesse reciproco e l’inizio di qualcosa di più di un’amicizia.

Clizia, tuttavia, sembra essere decisa a spegnere questo gossip. Ha detto di voler ironizzare con Paolo sulla cosa e non voler “far fare film” a chi sta fuori dalla Casa ad aspettarla. Voi che cosa ne pensate?

La reazione di Paolo Ciavarro

In puntata Paolo e Clizia erano evidentemente imbarazzati, soprattutto quando è entrata Eleonora Giorgi a dare il proprio consenso alla relazione. Dopo la puntata entrambi hanno minimizzato come a dire che non nascerà nulla tra di loro. Tuttavia, poi, ascoltando una canzone romantica, Paolo ha preso Clizia a ballare e poi le ha dato un bacio sulla guancia. Che cosa succederà nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip?