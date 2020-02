Grande Fratello Vip: Antonio Zequila esagera di nuovo, parte l’hashtag per la sua squalifica

Antonio Zequila ha esagerato di nuovo. Nel web parte l’hashtag per mandarlo fuori dalla Casa. Ecco che cosa sta succedendo

Grande Fratello Vip: Antonio Zequila esagera di nuovo, parte l’hashtag per la squalifica

Vi avevamo già raccontato che Antonio Zequila si era reso protagonista, suo malgrado, di alcune affermazioni davvero forti e fuori luogo nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Per questo i social si erano scatenati nel chiedere lo stesso trattamento ricevuto da Salvo Veneziano, il quale per le frasi sessiste nei confronti di Elisa De Panicis è stato squalificato subito. Invece, il Grande Fratello Vip ha preferito sorvolare sull’argomento ma Antonio Zequila sta continuando a offendere Patrick Ray Pugliese.

Negli ultimi giorni l’attore ha continuato a dire delle frasi forti sull’ex gieffino come “diamogli un colpo e sfondiamogli il cranio”, oppure “palla di lardo”, e ancora “escremento della natura, m***”. Insomma, Zequila non ha freni e non si rende conto della gravità del suo linguaggio.

Nel web, in particolare su Twitter, è partito l’hashtag #zequilafuori e gli utenti stanno taggando in continuazione Alfonso Signorini e la redazione del reality affinché usino lo stesso trattamento riservato a Salvo Veneziano. Secondo molti questo comportamento è bullismo e bisogna intervenire. Voi che cosa ne pensate?

Lo sfogo di Patrick

Se Antonio Zequila non si rende conto che il suo atteggiamento e il suo linguaggio nei confronti di Patrick sono sbagliati, gli altri in Casa hanno un altro tipo di opinione. Patrick ne ha parlato, in particolare, con Andrea Montovoli e ha detto chiaramente che Zequila ha usato frasi anche peggiori di quelle pronunciate da Salvo e che anche lui rischia la squalifica.

L’ex gieffino ha cercato poi di sdrammatizzare dicendo che alcune cose che gli vengono dette sono vere, come il fatto che russa molto alla notte o che “è un ippopotamo”. Tuttavia, trova anche che alcune espressioni siano molto cattive.

Andrea Montovoli gli ha dato ragione. Anche lui ha parlato della possibilità che Zequila possa essere squalificato. L’attore non ha mostrato dispiacere anche perché ha avuto diversi scontri con Zequila, soprattutto dal momento che quest’ultimo, insieme a Michele Cucuzza, puntata dopo puntata, cercano di organizzare le nomination.