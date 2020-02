“Si sposa….”: fiori d’arancio a Striscia la Notizia, convola a nozze la figlia dello storico inviato [FOTO]

Nozze al tg satirico di Antonio Ricci

Fiori d’arancio a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato e colui che consegna Tapiri D’Oro, Valerio, ha detto di sì alla proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato.

L’annuncio è avvenuto attraverso il suo account Instagram dove racconta l’iniziativa di Alessandro Basile, ex corteggiatore del Trono classico di Uomini e Donne. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La proposta di matrimonio di Alessandro a Rebecca

Tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile c’è una bella differenza d’età, ben 16. Infatti la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia ha 21 anni mentre l’ex partecipante al dating show di Maria De Filippi ne ha 37. I due ragazzi sono fidanzati dal 2018 e, osservando i loro profili social è possibile vedere che sono molto affiatati ed innamorati.

L’annuncio delle nozze è giunto a sorpresa, arricchito da uno scatto in versione bianco e nero che ritrae la giovane sorridente, mentre mostra l’anello di fidanzamento che il futuro marito le ha donato qualche ora prima chiedendola la mano. Una foto che ha ricevuto migliaia di likes e commenti di congratulazioni. (Continua dopo il post)

Chi sono Rebecca Staffelli ed Alessandro Basile?

Per chi non lo sapesse, Rebecca Staffelli è una modella e anche una influencer molto conosciuta e seguita dal pubblico. Ricordiamo che la figlia di Velerio, storico inviato di Striscia la Notizia, è conosciuta anche per aver partecipato col ruolo di opinionista ad alcuni appuntamenti dei contenitori tv di Barbara D’Urso, come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Inoltre un paio di anni fa la ragazza ha pure condotto su La5, canale 30 del digitale terrestre, il programma ‘Colpo di tacchi’.

Mentre il suo futuro sposo Alessandro Basile ha partecipato nel 2015 al Trono classico di Uomini e Donne. Nel dating show Mediaset era uno dei tanti corteggiatori di Rossella Intellicato, tronista che negli anni ha avuto diverse discussioni con l’opinionista frusinate Tina Cipollari. Ora il 37enne produce musica elettronica.