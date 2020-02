Uomini e Donne, anticipazioni: Cecilia torna da Carlo ma lui la mortifica di nuovo

Cecilia torna da Carlo ma poi qualcosa non va tra di loro. Ecco che cosa è successo nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne

Uomini e Donne, anticipazioni: Cecilia torna per Carlo, ma…

Vi avevamo raccontato che Carlo si era scagliato pesantemente contro Cecilia nelle registrazioni delle puntate del trono classico di Uomini e Donne che non sono ancora andate in onda.

Lei, offesa, ha deciso di non presentarsi più in puntata ma il tronista è andato da lei a Milano. L’esterna, però, non è andata molto bene e tra loro c’è stato un forte litigio. Nonostante questo, Cecilia è tornata in studio per andare avanti nel rapporto con Carlo.

Nella registrazione che si è svolta il 31 gennaio, Carlo e Cecilia sono usciti in esterna e lei si è commossa nel parlarle dei suoi sentimenti. Quello che è successo le ha fatto capire di essere davvero interessata a lui perché le è mancato. Forse allontana le persone in continuazione perché non si è mai sentita importante per nessuno e quindi non sa dare il giusto valore alle dimostrazioni. Carlo, però, ha avuto una reazione molto fredda davanti a queste parole.

In studio Lorenzo Riccardi ha criticato Carlo dandogli del “cuore di pietra” fino ad avere un altro scontro con lui. Cecilia però ha dato ragione all’opinionista e ha detto di essersi sentita mortificata dalla sua freddezza. Mentre lei piangeva lui non ha detto nulla, non le ha fatto neanche una carezza e non l’ha abbracciata. La corteggiatrice pensa che sia assurdo, ovviamente. Per capire che cosa è successo nei dettagli bisogna attendere la messa in onda della puntata.

Il trono di Daniele, Giovanna e Sara

Daniele sta continuando ad uscire con le sue corteggiatrici, ma il pubblico in studio sembra non apprezzare il suo comportamento. Nell’ultima registrazione, infatti, ha messo alla prova le ragazze sul loro comportamento a tavola. Giovanna e Sara, invece, hanno iniziato a litigare.

Sara ha dato della “gatta morta” a Giovanna per essersi imbarazzata in un’esterna, poi anche lei non è riuscita a parlare di fronte ad un suo corteggiatore e questo ha innescato la reazione di Giovanna. Gianni Sperti ha sostenuto l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli e trova che Sara passi il tempo a flirtare con i suoi corteggiatori senza esprimere contenuti. Continuerà la rivalità tra le due troniste o riusciranno a trovare un’intesa?