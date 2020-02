GF VIP, Carlotta Maggiorana sta male: l’annuncio disperato della Miss

In queste ore sta destando molto scalpore un messaggio lanciato da Carlotta Maggiorana ai telespettatori del GF VIP. Nel caso specifico, la vincitrice di Miss Italia ha dichiarato di stare molto male, ragion per cui desidera di tornare a casa quanto prima.

Erano diversi giorni che la ragazza stava mostrando i primi segni di cedimento ma, nei momenti antecedenti la puntata di questa sera, la situazione pare sia drasticamente peggiorata. Ecco cosa sta succedendo alla concorrente.

L’appello di Carlotta Maggiorana al pubblico del GF VIP

L’esperienza del Grande Fratello è, certamente, un momento per mettersi in gioco e per farsi conoscere dagli spettatori per come si è realmente. Ad ogni modo, molto spesso si può rivelare un vero e proprio incubo e questo pare sia accaduta ad una delle concorrenti del reality show. Carlotta Maggiorana, infatti, ha avuto un duro sfogo con il coinquilino Patrick all’interno della casa del GF VIP.

In particolar modo, la ragazza ha spiegato di sentire troppo la mancanza dei suoi cari, al punto da paventare l’ipotesi di lasciare la casa, ma non è tutto. La ragazza, infatti, ha detto anche di non stare bene fisicamente. Al momento, non è stata molto vaga sulla questione, pertanto non si è capito se si tratti di un malessere dovuto alla sua condizione psicologica oppure ad altro. Ad ogni modo, una cosa è certa, la concorrente vuole andare via e a nulla sono serviti i tentativi di Patrick di farle cambiare idea.

La concorrente sarà eliminata?

Come tutti i telespettatori sapranno, però, i vari protagonisti del cast sono vincolati da un contratto. In esso sono presenti delle clausole molto rigide in merito all’abbandono anticipato della trasmissione per volontà non dipendente dai telespettatori. Per questo motivo, Carlotta Maggiorana si è rivolta direttamente al pubblico del GF VIP ed ha chiesto loro di votarla per far sì che esca.

La ragazza, però, sembra piacere a casa, sta di fatto che ha superato tutte le nomination che ha dovuto affrontare. I vari coinquilini la stanno nominando continuamente nella speranza che ponga fine alla sua sofferenza, ma i risultati non sono dei migliori. Questa sera andrà in modo diverso? La Maggiorana sarà eliminata?