Beatrice Valli UeD, critiche ferocissime sul web “Tua figlia è bruttissima” (FOTO)

Beatrice Valli e i commenti cattivi su sua figlia sui social network, l’ira dell’ex tronista di Uomini e Donne

Commenti cattivi su Beatrice Valli e su sua figlia. La donna è nuovamente incinta e nel momento in cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato il suo pancino qualche settimana fa, subito però sono arrivati anche una serie di commenti negativi su sua figlia Bianca.

La bella Beatrice ha voluto raccontare di come ha scoperto la gravidanza attraverso un messaggio Instagram, condividendo con i suoi followers questo momento speciale della sua vita. La modella ha detto che ha aspettato fino all’ultimo per annunciare l’arrivo di una nuova vita e ora però è molto felice visto che potrà finalmente essere certa che andrà tutto bene.

Beatrice Valli e la gravidanza a rischio

Beatrice Valli in questo momento particolare della sua vita ha fatto sapere che vorrà fare tutte le cure necessarie per far stare bene il suo terzo figlio. A marzo dello scorso anno, spiega che aveva avuto una grossa infezione alle tube ed aveva preso degli antibiotici molto potenti.

Se avesse voluto un altro figlio, secondo i medici, avrebbe dovuto aspettare perché aveva molte poche probabilità di restare incinta. Quando però è arrivata la bella notizia, per lei è stata anche una grandissima novità nella sua vita personale, una grande gioia. Sui social network ha pubblicato una foto in cui era insieme ai suoi due figli ed al suo compagno. Ha voluto spiegare che stanno vivendo un momento particolare perché la sua gravidanza è stata finora un po’ complicata.

La modella ha spiegato anche che molte volte si sente attaccata sui social network. In particolare, c’era rimasta molto male quando erano arrivate delle critiche per sua figlia in cui qualcuno addirittura l’aveva criticata perché la piccola non era abbastanza bella. Per Beatrice, talvolta non ci si rende conto che frasi così, sono un attacco personale molto grave e fa male proprio perché la sentenza riguarda dei bambini. (Continua dopo la foto)

La famiglia di Beatrice e di Marco Fantini

La compagna di Marco Fantini, ancora adesso si dice più che felice di questo passo importante nella loro vita: la nascita di un altro figlio. Beatrice Valli aveva conosciuto a 19 anni il suo compagno nella trasmissione di Maria De Filippi e insieme, hanno iniziato un percorso di vita.

Adesso, dopo la nascita della loro prima figlia Bianca, hanno iniziato anche a lavorare come modelli e influencer. Nella sua vita è arrivata un’altra gravidanza bella e sorprendente. Dopo la proposta di matrimonio a Parigi, lei aspetta il terzo bambino e sono felicissimi.

Oltre a Bianca, il suo primo figlio Alessandro nato da una relazione precedente, completa un bellissimo quadretto familiare.