Iva Zanicchi fa una gaffe sui cinesi e sul Coronavirus, web furioso: “Razzista”

In questo periodo si sta molto parlando di quanto si sta verificando in Cina a causa della diffusione del Coronavirus. Tutti, ormai, sanno di cosa si tratta, sta di fatto che sono in molti a viaggiare con le mascherine per paura di contrarre il virus.

Ad ogni modo, l’argomento è alquanto spinoso, pertanto, fare gaffe e battute infelici è molto semplice. Ieri pomeriggio, infatti, è stata Iva Zanicchi a rendersi protagonista di una frase poco carina sui cinesi e sul Coronavirus.

La cantante è stata ospitata a Domenica In, dove si è lasciata intervistare da Mara Venier. I temi affrontati in tale occasione sono stati davvero moltissimi, ma quello che ha generato maggiore sgomento ha riguardato la popolazione cinese. La gaffe è stata così eclatante che la conduttrice è dovuta intervenire.

La battuta infelice di Iva Zanicchi sul Coronavirus

Nel corso della puntata di ieri, domenica 2 febbraio, di Domenica In, Iva Zanicchi ha animato lo studio con un battuta alquanto infelice sul Coronavirus. La cantante stava raccontando un simpatico episodio che le è accaduto mentre raggiungeva gli studi RAI. Quando era in viaggio, infatti, ha detto di aver sentito delle urla molto forti dovute alla presenza di una donna cinese presente sul suo stesso treno.

La signora non aveva fatto nulla di male, era bastata la sua presenza a generare il caos. Questo perché tutta la popolazione sta vivendo un periodo di ansia e ipocondria nella paura di essere contagiati dal virus. Dopo aver raccontato questo aneddoto, la cantante ha detto che lei quando vede un cinese si limita semplicemente a stare in silenzio e darsela a gambe.

La furia del web e la reazione di Mara Venier

Quando ha pronunciato tali parole, Mara Venier è scoppiata a ridere e tutti i presenti in studio sono sembrati divertiti dalla cosa. Nel frattempo, però, su Twitter è scoppiato il caos. Moltissimi utenti hanno accusato Iva Zanicchi di aver fatto una battuta razzista contro i cinesi a causa del Coronavirus. I commenti sono stati decisamente aspri, al punto che è stato necessario l’intervento della padrona di casa.

Al termine dell’intervista, infatti, la conduttrice ha esortato la sua ospite a scusarsi con tutta la popolazione cinese. La Zanicchi ha assecondato la volontà della padrona di casa ed ha spiegato di essersi lasciata scappare solo una triste battutaccia.