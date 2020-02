Nicola Savino e Elisabetta Gregoraci “Qualcuno ha preso in giro entrambi”

Nicola Savino spiega che lui ed Elisabetta Gregoraci sono stati presi in giro in merito alla conduzione di L’Altro Festival

Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino ancora nell’occhio del ciclone dopo la brutta discussione nata tra i due. Dopo l’accesa discussione tra i volti della tv nazionale, ora il presentatore Nicola Savino ha voluto spiegare perché probabilmente le cose sono andate male nella conduzione di L’Altro Festival.

Il format del dopo Festival di Sanremo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto ospitare anche Elisabetta Gregoraci. Il conduttore però ha dichiarato che in realtà, la donna non era mai stata presa in considerazione per il format.

Impossibile che lui non l’abbia voluta anche perché ha spiegato che nessuno aveva preso in considerazione di assumere Elisabetta Gregoraci per questa trasmissione. In un’intervista su Il Messaggero, il conduttore ha chiarito effettivamente come sono andate le cose e far capire perché lei non l’hanno mai considerata né dal conduttore, né dagli organizzatori del Festival.

Anche il direttore di rete ed il direttore artistico non avevano mai preso in esame la donna. Piuttosto Amadeus aveva scelto direttamente Savino tra i conduttori e lui aveva detto immediatamente di sì.

Nicola Savino e la telefonata con Elisabetta Gregoraci

Nicola Savino ha anche spiegato che in realtà lui si era impegnato fino dal primo momento solo con la responsabile Rai Replay, Elena Capparelli. Infatti, Savino ha voluto spiegare che insieme hanno costruito il cast ma nessuno aveva parlato di Elisabetta Gregoraci.

Il conduttore ha anche detto di aver ricevuto a dicembre una telefonata di un amico comune a lui e ad Elisabetta Gregoraci. L’uomo gli avrebbe detto che secondo Elisabetta, Savino l’aveva esclusa dal cast di L’Altro Festival.

Infatti, non si spiegava perché non era più presente tra i personaggi e addirittura, aveva pensato ad una sorta di complotto contro di lei e il suo ex marito. Nella telefonata di chiarimento intercorsa tra Savino e la Gregoraci, di circa mezz’ora, Savino sostiene di aver detto alla donna che non aveva mai fatto parte di questo progetto e quindi non era stata esclusa, ma mai presa in considerazione.

Lo scontro con la showgirl calabrese

Il conduttore di L’Altro Festival ha spiegato che di fatto Elisabetta nel corso della telefonata era un po’ mortificata. Nicola Savino ha anche detto di non aver mai pronunciato la parola “destra”. E non solo ma che non ha mai parlato di un possibile problema politico nella scelta del cast.

Piuttosto, sostiene che certe volte viene detto a dei personaggi tv che i programmi sono sicuramente affidati a loro, quando invece la cosa non è affatto vera. Secondo il conduttore quindi si è trattato solo di un grande malinteso e spera che non ci siano ulteriori problemi tra i due.