Pamela Anderson, non ha pace cose è successo a soli 12 giorno dal matrimonio?

A 12 giorni dal suo matrimonio, problemi in vista per Pamela Anderson. La sua vita sentimentale molto instabile, nemmeno adesso sembra vuole trovare pace.

Dopo appena 12 giorni di matrimonio sarebbe già in crisi tra Pamela Anderson e suo marito Jon Peters. La donna ha sempre fatto parlare della sua vita privata e di tutti i problemi che si è trovata a dover affrontare, proprio perché non riesce ad avere un rapporto stabile.

Infatti, si è sposata 12 giorni fa ed era già al suo quinto matrimonio. Lo scorso 20 gennaio a Malibù sembrava tutto perfetto e i due sembravano voler restare insieme per sempre. Però, non appena è arrivato il certificato di matrimonio, è arrivato anche subito il primo problema.

Quindi, secondo il giornale The Hollywood reporter, la 52enne è stata davvero molto contenta quando ha ricevuto la prova dell’unione con Jon però, poi ha detto che ora si trovano in un momento di separazione.

Pamela Anderson e la crisi lampo del suo quintoi matrimonio

Pamela Anderson ha fatto subito sapere che sono in una fase in cui si sono voluti un attimo separare per capire che cosa vogliono. L’attrice, ha spiegato che hanno deciso di aspettare prima di confermare il certificato di matrimonio proprio perché devono capire bene quelle che sono le aspettative della loro vita.

Si erano uniti in un momento in cui gli sembrava giusto fare così, ma l’amore tra di loro è un processo ed un lungo viaggio ricco di sorprese. L’ex bagnina di Baywatch ha ringraziato tutti coloro che hanno voluto rispettare la loro privacy e ha anche spiegato che in pratica, vogliono fare il possibile per mantenere tra di loro questo rapporto.

L’unione tra l’ex bagnina e Jon Peters

La bella Pamela Anderson ha voluto spiegare che adesso si trova in una fase particolare della sua vita. Lei e Jon Peters avevano avuto già circa 30 anni fa, una lunga storia d’amore che è durata nel tempo.

Qualche mese si erano rincontrati e subito si erano ritrovati. Quando lui aveva chiesto la sua mano, lei subito aveva detto sì e l’intera scena era stata molto romantica. In un’intervista, Jon Peters aveva spiegato che è sempre stato innamorato di lei e che aveva sempre voluto questa donna sebbene, nel tempo trascorso tra i due comunque c’erano state altre storie d’amore e matrimoni.

Adesso, a 12 giorni dal matrimonio, le cose sembrano già più complicate di quello che si poteva pensare. Povera Pamela!