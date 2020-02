Pago e Serena, notte di passione al GF VIP: si sono nascosti nella capanna (FOTO)

L’ingresso di Serena Enardu all’interno della casa del GF VIP ha destato molto clamore, non solo per Pago, ma anche per i telespettatori. Dopo l’esperienza di Temptation Island VIP, la coppia aveva deciso di separarsi. Quando il cantante è stato ufficializzato all’interno del cast del reality show, però, la sarda ha cambiato idea ed ha palesato la volontà di tornare con lui.

Dopo diverse peripezie, la giovane è riuscita ad entrare in casa in qualità di concorrente ufficiale. Molti telespettatori, dunque, non stanno aspettando altro che capire come stiano andando le cose tra i due in casa e, stando a quanto emerso, pare alla grande.

Serena e Pago costruiscono una capanna

Pago e Serena sono i primi ad aver regalato ai telespettatori del GF VIP un po’ di romanticismo e di amore. Prima dell’ingresso della Enardu, infatti, la casa era abbastanza fredda sotto questo punto di vista, invece, adesso gli animi si sono infuocati. Nella giornata di ieri pomeriggio, i due piccioncini si sono cimentati nella costruzione del loro nido d’amore. Aiutandosi con delle poltrone, delle lenzuola e dei vestiti, i due sono riusciti a costruire una tenda.

Paolo Ciavarro è stato complice dei ragazzi dal momento che si è prodigato per aiutarli nella costruzione del simpatico rifugio. Ad ogni modo, dopo essersi scambiati qualche bacio e qualche tenera carezza, gli ex concorrenti del reality sulle tentazioni si sono lasciati andare a delle effusioni un po’ più intense.

Notte di coccole al GF VIP

Verso le ore 3.00 di questa notte, Serena e Pago sono entrati nella tenda sotto lo sguardo attento delle telecamere del GF VIP. Dai rumori e dai movimenti percepiti, però, pare che i due si siano limitati semplicemente a scambiarsi qualche effusione amorosa, ma nulla di più. Nel corso della puntata di questa sera, però, è molto probabile che saranno chiamati a dare spiegazioni di quanto accaduto.

Nel frattempo, la diretta in onda tutti i giorni sul canale 55 del digitale terrestre, sta mostrando una certa sintonia e complicità tra i due protagonisti. A quanto pare, i dissapori passati sembrano essere solo un lontano ricordo e la coppia è pronta per darsi un’altra opportunità.