“Una centrale del latte…”: Wanda Nara esce di seno, la scollatura vertiginosa non contiene le sue abbondanti grazie [FOTO]

Wanda Nara nelle bufera per la foto con la mascherina

Nelle ultime ore Wanda Nara è finita al centro dell’attenzione per vari fattori. Dopo il botta e risposta con Barbara Alberti al Grande Fratello Vip 4, la moglie di Mauro Icardi ha sollevato delle polemiche per essersi fatta vedere con una mascherina al volto per timore del Coronavirus. Ma di recente la modella argentina si è superata per qualcos’altro, ovvero una foto dove mette in mostra il suo essere femminile.

Peccato che per molti utenti non è così, anzi l’hanno riempita di insulti scrivendole di essere solo volgare. Nello specifico, l’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha postato uno scatto su IG indossando un abito con una scollatura vertiginosa.

L’outfit dell’argentina fa impazzire il popolo del web

Dopo aver trascorso il fine settimana a Parigi, città dove vive e gioca a calcio il marito Mauro Icardi, Wanda Nara ha fatto ritorno a Roma per essere presente alla nona puntata del GF Vip 4. Una volta in Italia la modella argentina ha deciso di trascorrere una piacevole serata in compagnia di amici e per l’occasione ha voluto mostrare la sua mise ai suoi oltre sei milioni di follower di Instagram.

Realizzando un selfie allo specchio, la procuratrice di calcio ha catturato l’attenzione di tutti non per l’abito, anche se elegante, ma per la scollatura profonda che mette in evidenza il suo seno abbondante.

Wanda Nara e la scollatura da paura

In questo ultimo mese Wanda Nara trascorre molto tempo in aeroporto e sugli aerei. Infatti fa la pendolare da Roma a Parigi per fermasi a volte anche a Milano. Ma tornando al post pubblicato qualche ora fa su IG, la modella argentina si è mostrata con un abito da sera bianco sporco con un cappotto e borsa abbinati dello stesso colore.

Ma come anticipato prima, nella parte anteriore del vestito c’è una scollatura chilometrica che fa vedere in primo piano il suo décolleté prosperoso. La reazione dei follower? Andate a guardare sotto il post e vi farete qualche risata. Ma un commento in particolare ve lo riportiamo qui: “Una centrale del latte…”. Ecco la foto: